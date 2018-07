Qualche TEMPORALE più intraprendente al NORD, bello e caldo sul resto d'Italia

Una complessa perturbazione si appresta a transitare sull'Europa centrale, dopo aver portato un discreto numero di temporali sulla Francia.

Il suo moto verso sud est è ostacolato da un forte campo di alta pressione che si è insediato da qualche giorno sul Mediterraneo. Il fronte, di conseguenza, sarà obbligato a transitare oltre le Alpi, ma qualche riflesso si sentirà anche sulle nostre regioni settentrionali nell'arco della giornata odierna.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera.

La perturbazione striscerà contro le Alpi, dove assisteremo ad un'accentuazione dell'attività temporalesca specie dopo mezzogiorno. L'aria più fresca originata da questi temporali penetrerà poi in pianura, dove solleverà l'aria caldo-umida presente a livello del suolo soprattutto tra il Piemonte e la Lombardia.

Saranno proprio queste due regioni ad avere alcuni temporali tra il tardo pomeriggio e la serata, in movimento da ovest verso est; i fenomeni saranno più probabili a nord del Po, mentre più a sud arriveranno gli sconfinamenti attenuati dei temporali medesimi.

Attenzione anche alle nubi basse sulla Liguria, la classica Maccaja, che potrebbe rovinare un po' i piani dei vacanzieri, anche se il fenomeno nel corso della giornata dovrebbe regredire.

Sul resto d'Italia gran sole e caldo, fatta eccezione per qualche temporale di stagione nel pomeriggio sull'Appennino meridionale, in attenuazione in serata.

Diamo anche uno sguardo alla giornata di domani, domenica 29 luglio (terza mappa).

Il tempo sarà buono su tutte le regioni fatta eccezione per qualche temporale nel pomeriggio sull'arco alpino centro-orientale e sull'Appennino meridionale.

Temperature in ulteriore aumento che prepareranno la settimana probabilmente più calda di questa estate...e di quest'anno. Ne riparleremo.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive