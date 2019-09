Prosegue la VARIABILITA': mercoledì perturbazione in transito

SITUAZIONE: un flusso di correnti occidentali trasporta corpi nuvolosi in serie dalla Francia verso le regioni settentrionali e centrali italiane, ma la mancanza di una curvatura ciclonica delle correnti favorisce solo precipitazioni nelle zone coinvolte dall'impatto diretto dell'aria umida occidentale.



Ecco dunque i fenomeni attesi per mercoledì 25 secondo il nostro modello, tenendo presente che le aree maggiormente coinvolte saranno comunque quelle dell'estremo nord-est, la Toscana, l'Umbria e l'estremo levante ligure. Qualche fenomeno finirà per sfondare anche sul medio Adriatico, nessuna precipitazione di rilievo attesa sul resto del nord:

GIOVEDI 26: le correnti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali e aria un po' più fresca affluirà anche sul meridione, attivando qualche fenomeno temporalesco lungo la dorsale appenninica e le zone interne nel corso della giornata, guarda:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: venerdì 27 generali condizioni di bel tempo.

Nel fine settimana ripresa del flusso umido occidentale su nord e Toscana con annuvolamenti irregolari su Liguria, Toscana, regione alpina, Valpadana ma con fenomeni solo sporadici, generalmente localizzati su Liguria, Toscana ed Alpi, guarda la mappa:

PROSSIMA SETTIMANA: un vortice freddo dal nord Europa potrebbe coinvolgere parzialmente l'Europa centrale e balcanica, spingendo aria fresca anche in direzione del nostro Paese martedì 1° ottobre: ne deriverebbero condizioni di instabilità in viaggio da nord-ovest verso sud est, seguite da un calo termico e dalla probabile ripresa dell'alta pressione con bel tempo nuovamente in affermazione entro venerdì 4 ottobre. Da confermare.



OGGI: al nord e al centro passaggi nuvolosi passeggeri in un contesto variabile ma con prevalenza di schiarite. Nubi più compatte a tratti su Alpi, Liguria e Toscana ma senza fenomeni di rilievo. Banchi di nebbia sulle zone pianeggianti nel primo mattino. Altrove bel tempo. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.



DOMANI: nubi su gran parte del nord e del centro, più compatte su Triveneto, Liguria e regioni centrali, dove saranno possibili piogge e rovesci, specie a ridosso dei rilievi e sul Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul Piemonte Al sud bel tempo, salvo addensamenti temporanei sul Tirreno. Temperature in calo al nord e al centro.



------------------------------------------------------------------