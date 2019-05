Pronti a vivere una nuova fase di MALTEMPO? Week-end compromesso su molte regioni

SITUAZIONE: una nuova figura depressionaria avanza da ovest e influenzerà il tempo su gran parte d'Italia dal pomeriggio odierno almeno sino a domenica sera. Le precipitazioni ad essa associate risulteranno più frequenti ed intense al nord e al centro, molto meno al sud, anche se domenica potrebbero esserci alcune pause asciutte un po' ovunque.



Ecco i fenomeni prefrontali previsti per il pomeriggio odierno sull'Italia: si nota un picco sulla Lombardia e qualche rovescio anche lungo la dorsale appenninica del centro:

Ed ecco i fenomeni previsti tra nord e centro per la notte su sabato tra nord e centro secondo il nostro modello:







EVOLUZIONE: sabato giornata perturbata al nord, al centro e in parte anche su Campania e Molise, domenica generale instabilità con rischio di rovesci e temporali sparsi al nord, al centro e su Campania e Molise. Temperature in diminuzione.

Ecco i fenomeni previsti dal nostro modello tra le 6 e le 18 di sabato 18 maggio, si nota il sud ai margini delle precipitazioni:





PROSSIMA SETTIMANA: la vasta circolazione depressionaria rimarrà ancora protagonista del tempo dispensando una generale instabilità, caratterizzata da precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, alternati a brevi schiarite.



NUOVO GUASTO: il modello americano addirittura prevede un altro clamoroso guasto da venerdì 24 a domenica 26 maggio, cancellando completamente la spallata anticiclonica vista nelle precedenti emissioni. Consultate i nostri aggiornamenti per capire quanto sia credibile questa linea di tendenza.



ACCUMULI di PIOGGIA: sono previsti rilevanti nella giornata di sabato su quasi tutto il nord e il centro, specie su Lombardia, Triveneto, Umbria, Lazio, Toscana e Marche.

OGGI: al nord nuvolaglia irregolare, qualche locale rovescio già possibile tra Liguria, Piemonte ed ovest Lombardia ma in gran parte ancora asciutto, maggiori schiarite sul Triveneto e l'Emilia-Romagna. Nel corso del pomeriggio accentuazione della nuvolosità e rovesci più frequenti sul settore occidentale sino all'ovest Lombardia. Al centro nubi in aumento a partire da Toscana e Sardegna ma con pochi fenomeni, nel pomeriggio isolati rovesci lungo la dorsale appenninica. Al sud bel tempo. Temperature in rialzo al centro e al sud, in lieve calo al nord nelle aree soggette a maggiore nuvolosità e precipitazioni. Ventilazione in rotazione da sud e in rinforzo.

