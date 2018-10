PRIMO vero affondo AUTUNNALE: il maltempo ora si concentrerà al sud

SITUAZIONE: l'afflusso di aria nettamente più fresca intervenuto dal pomeriggio di ieri ha determinato un peggioramento anche repentino delle condizioni atmosferiche su molte regioni del centro e del sud. Un vortice freddo in quota si sta portando sul basso Tirreno e sino a martedì determinerà condizioni di maltempo sul meridione.



EVOLUZIONE: l'alta pressione ricucirà lo strappo generato dal passaggio del vortice freddo già entro la giornata di martedì, riportando condizioni di tempo buono e favorendo un rialzo delle temperature, soprattutto in quota.



ULTIMI GIORNI TRANQUILLI: mercoledì e giovedì saranno le ultime due giornate tranquille del periodo, poiché da venerdì si attiverà un richiamo di correnti umide al nord, a precedere l'ingresso di una prima perturbazione dal nord Europa attesa per sabato.



MALTEMPO: dal fine settimana e per i giorni successivi i modelli prevedono una crisi depressionaria importante sull'area mediterranea con conseguente maltempo autunnale anche severo sul nostro Paese, questa volta anche sul nostro settentrione. Ne deriveranno probabilmente piogge copiose ed anche nevicate sui rilievi. Seguite tutti i nostri aggiornamenti.



OGGI: circolazione depressionaria attiva tra Lazio, Abruzzo e meridione, dove insisteranno molte nubi e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, localmente di forte intensità. Un picco precipitativo è atteso tra Molise e nord Puglia, un altro tra Sicilia e Calabria, tendenza a miglioramento invece sul Lazio. Tempo migliore sul resto del centro pur con residui annuvolamenti sulle Marche. Bel tempo al nord ma mattinata fredda. Temperature in generale calo. Ventoso al centro e al sud con circolazione ciclonica dei venti attorno al minimo in localizzazione sul basso Tirreno.



DOMANI: al mattino tempo ancora instabile al sud e sulla Sicilia con precipitazioni anche temporalesche a carattere sparso, che nel pomeriggio andranno a localizzarsi sul settore jonico. Altrove tempo buono, risveglio freddo soprattutto al nord e nelle zone interne del centro.



Per approfondire: