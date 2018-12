Possibile INVERNATA sul finire della prima decade di dicembre

EPISODIO INVERNALE: sapete bene che l'inverno vive di episodi. Sembra possibile che all'inizio della seconda decade di dicembre la stagione possa riservarci un momento di vero freddo, accompagnato su alcune zone anche da nevicate, prima di un raddolcimento che probabilmente interverrà entro metà mese. La situazione però è ancora ben lungi dall'essere definita, seguite i nostri approfondimenti.



SITUAZIONE: correnti da nord-ovest pilotano ad intervalli alcuni sistemi nuvolosi sul territorio, favorendo condizioni di variabilità, accompagnate da qualche fenomeno, soprattutto lungo le regioni centrali e meridionali, in un contesto termico relativamente mite, anche se con persistenza di freddo umido nelle valli.



EVOLUZIONE: si andrà avanti così sino a domenica: è atteso un fronte giovedì ed uno sabato. Dietro a quello di sabato dovrebbe intervenire un afflusso di aria più fredda da nord, tale da determinare un primo abbassamento delle temperature.



PROSSIMA SETTIMANA: da lunedì aria progressivamente più fredda affluirà da nord e poi da nord-est sul territorio andando a determinare l'approfondimento di una depressione sul meridione, foriera di venti forti e nevicate a bassa quota sul medio Adriatico e sul meridione. Nella seconda parte della settimana inserimento possibile di una circolazione depressionaria da ovest e nevicate possibile anche al nord, da confermare (ipotesi modello europeo).



OGGI: al nord bel tempo ma con locali nebbie sulle pianure, al centro nuvolosità irregolare in attenuazione, al sud irregolarmente nuvoloso con locali piogge sul Tirreno e sul basso Adriatico, in esaurimento nel corso della giornata. Temperature diurne relativamente miti, ma strato freddo persistente sul catino padano e nei fondovalle del centro, dove in serata sarà possibile un'intensificazione delle nebbie.



DOMANI: tempo buono ma con presenza di nebbie nelle vallate, tendenza ad aumento della nuvolosità al nord e sul Tirreno nel corso della giornata. Temperature in lieve calo nei valori minimi.



Situazione meteo LIVE: