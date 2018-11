PIOGGE ormai localizzate al nord-ovest, da domenica anticiclone in arrivo!

SITUAZIONE: un flusso di correnti umide ed instabili coinvolge il nord-ovest italiano favorendo precipitazioni soprattutto sulla Liguria; esso precede l'arrivo di una perturbazione che venerdì recherà sempre sul nord-ovest precipitazioni diffuse, che in giornata dilagheranno in parte verso la Sardegna e le coste dell'alto e medio Tirreno.



EVOLUZIONE: il fronte di venerdì si scinderà in due parti: il settore settentrionale darà luogo ancora a qualche pioggia sul settentrione nella giornata di sabato, il settore meridionale convergerà verso il basso Tirreno, favorendovi qualche spunto temporalesco, in particolare a ridosso della Sicilia. Domenica l'aumento della pressione sarà all'origine di un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche al centro e al sud, mentre resisterà un po' di nuvolaglia al nord.



PROSSIMA SETTIMANA: affermazione più netta dell'alta pressione con tempo progressivamente più stabile ovunque, anche se al nord lunedì permarrà ancora un po' di nuvolosità. Da martedì 13 a venerdì 16 bel tempo ma con possibile formazione di nebbia sul catino padano, associata ad un po' di freddo umido.



CAMBIAMENTI: si scorgono ancora all'inizio della terza decade del mese con profonda modifica del campo barico e possibile inserimento di correnti da nord o da est decisamente più fredde con tutte le conseguenze instabili che potete immaginare. Seguite tutti gli approfondimenti in merito.



OGGI: al nord-ovest irregolarmente nuvoloso con rischio di rovesci sparsi, specie sulla Liguria, il Piemonte e l'ovest della Lombardia; sul resto del nord un po' di nubi ma generalmente asciutto e qualche occhiata di sole. Al centro nubi in Toscana ma con scarso rischio di pioggia, almeno in parte soleggiato o soleggiato altrove. Temperature sempre miti, superiori alla media del periodo.



DOMANI: peggiora al nord-ovest con piogge diffuse e anche qualche temporale sulla Liguria, nubi in aumento anche sul resto del nord, sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna, con qualche pioggia dapprima in Toscana, poi anche sull'isola e le coste laziali. Al sud abbastanza soleggiato, ma con nubi in arrivo sul Tirreno e la Sicilia, dove in serata sono attesi rovesci sparsi. Temperature in lieve calo al nord con limite della neve sulle Alpi oltre i 1800-2000m.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI