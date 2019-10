PIOGGE in arrivo su Sardegna e fascia tirrenica, ma occhi puntati sul week-end!

SEGNALI D'AUTUNNO: il Mediterraneo sarà sempre meno anticiclonico e sempre più votato ad ospitare figure depressionarie nel corso dei prossimi giorni. Il cedimento pressorio odierno è già la riprova di un mutamento generale della circolazione atmosferica. Le correnti odierne però risulteranno mediamente nord-occidentali sino a venerdì e le masse d'aria umide per il momento impatteranno soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche. Queste le precipitazioni attese sino alle 18 di oggi sull'Italia:

STANOTTE: ecco i fenomeni attesi nella prossima notte e sino all'alba di venerdì 1 novembre:

EVOLUZIONE: nel corso di venerdì 1 i fenomeni tenderanno a localizzarsi sul basso Tirreno, andando a determinare ulteriori rovesci a ridosso della Sicilia e delle isole minori, mentre altrove il tempo risulterà buono o discreto.



FINE SETTIMANA: le correnti vireranno da ovest e poi da rapidamente da sud ovest già nel corso della giornata di sabato, annunciando il passaggio di un sistema frontale che sarà attivo soprattutto tra la serata di sabato e il primo pomeriggio di domenica, portando piogge in particolare su Liguria, Lombardia, nord-est, regioni centrali tirreniche e Campania, ma più in generale sarà coinvolto da qualche precipitazione un po' tutto il Paese. Sulle Alpi potrà cadere la neve a quote variabile tra i 1300-1500m dei settori occidentali, sino ai 1500-1800m di quelli centro orientali.



Qui le precipitazioni attese per il pomeriggio sera di sabato 2 novembre secondo il nostro modello:

PROSSIMA SETTIMANA: saranno ancora le grandi depressioni atlantiche a comandare la scena convogliando le loro perturbazioni in direzione del Mediterraneo centrale. In particolare martedì 5 tornerà a piovere sul Tirreno, mentre per mercoledì 6 ci attendiamo piogge anche su gran parte del nord. Saranno passaggi abbastanza rapidi ma frequenti, che potrebbero presentarsi ad intervalli almeno sino a domenica 10 novembre.

OGGI: al nord nuvolosità irregolare ma con scarso rischio di fenomeni e qualche schiarita sulle regioni orientali. Al centro nuvolaglia irregolare con possibili rovesci sulla Sardegna, in mare aperto sul Tirreno e poi su tutta la fascia costiera dalla Toscana al Lazio e nell'immediato entroterra, nubi anche sul resto del centro con rovesci isolati. Al sud nuvolaglia in aumento e locali precipitazioni, specie sulle zone costiere del Tirreno e sul relativo tratto appenninico. In serata peggiora sul basso Tirreno. Temperature in lieve, ulteriore generale flessione nei valori massimi.



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località