PIOGGE e TEMPORALI su diverse aree del Paese

SITUAZIONE: una depressione è ancora presente nell'area mediterranea e determina condizioni di tempo instabile al centro, al sud e sulle Isole Maggiori. Il suo arretramento verso ovest determinerà una maggiore localizzazione dei fenomeni a ridosso delle Isole Maggiori tra questa sera e venerdì mattina.



EVOLUZIONE: venerdì la depressione si sarà allontanata ulteriormente verso il Mediterraneo occidentale, ma riuscirà ancora a generare fenomeni di instabilità a ridosso della Sardegna orientale e della Sicilia orientale, mentre sul resto del Paese il tempo rimarrà nel complesso buono.



FINE SETTIMANA: tempo buono sull'insieme del Paese con temperature gradevoli. Da domenica sera comincerà ad affluire una corrente da nord più fresca lungo le regioni adriatiche.



PROSSIMA SETTIMANA: un mastodontico anticiclone non impedirà probabilmente alle masse d'aria fredda in arrivo dal nord Europa di inserirsi almeno in parte sul Mediterraneo centrale e dunque sull'Italia. L'afflusso freddo più marcato riguarderà i Balcani, ma venti più freddi riusciranno comunque a raggiungere anche il nostro Paese, specie i versanti adriatici e il meridione, provocando anche qualche precipitazione tra martedì 23 e mercoledì 24. In seguito è probabile una temporanea distensione dell'anticiclone verso il nostro Paese e dunque il ripristino di condizioni di tempo stabile.



INSTABILITA' ODIERNA più marcata SU: Sardegna orientale e meridionale, Calabria e Basilicata Ionica, alto Lazio, bassa Toscana. Fenomeni possibili anche sul resto del centro e del sud, sporadici ed isolati su Emilia-Romagna e Liguria. Ovunque insisterà una nuvolaglia irregolare, più intensa e compatta al centro e al sud; al nord possibili schiarite, specie tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Temperature sempre miti per il periodo.



DOMANI: nubi e fenomeni tenderanno maggiormente a localizzarsi su Sicilia, Sardegna, in mare aperto sul Tirreno, la Calabria e marginalmente su Lazio e Campania. Altrove nubi sparse con tendenza a schiarite sempre più ampie. Temperature sempre superiori alla media del periodo.

Per approfondire: