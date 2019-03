PIOGGE anche intense al sud, altrove bel tempo primaverile

SITUAZIONE: una depressione insiste sulle nostre regioni meridionali, andando a determinare condizioni di moderato maltempo, con precipitazioni che potrebbero risultare in parte anche abbondanti sul settore jonico. Sul resto del Paese si è esteso il braccio stabilizzante dell'alta pressione a riportare tempo buono con temperature in rialzo.





ACCUMULI: notate dalle mappe che seguono gli accumuli di pioggia previsti per le prossime 24 ore e per la giornata di venerdì 29 marzo. I picchi più rilevanti sono attesi lungo le regioni joniche.







EVOLUZIONE: le precipitazioni al sud si esauriranno entro le prime ore di venerdì e il fine settimana risulterà in prevalenza soleggiato e mite su tutto il Paese. Le temperature aumenteranno portandosi su valori diurni anche superiori ai 20°C.

Potremo goderci davvero la natura stando all'aria aperta.





ARRIVERANNO le piogge primaverili? Ogni anno ci poniamo questo interrogativo perché nelle ultime stagioni primaverili le precipitazioni sono risultate spesso deficitarie e quando, come in questa occasione, l'inverno risulta asciutto, la preoccupazione per una deriva siccitosa delle condizioni aumenta. Ci sono segnali che possa piovere nel corso della prima settimana di aprile, ma non vi è nulla di certo.

OGGI: al sud e sulla Sardegna orientale instabile con piogge e rovesci temporaleschi a carattere sparso, miglioramento in Sardegna. Sul resto d'Italia bel tempo, salvo residui addensamenti tra basso Lazio ed Abruzzo. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a localizzarsi sulle regioni joniche e più in generale sulla Calabria, la Lucania meridionale e il Salento. Temperature in aumento nei valori massimi al nord e al centro.



DOMANI: all'estremo sud ancora nuvoloso e segnatamente tra Calabria jonica e Sicilia alcuni rovesci possibili, in particolare in mare aperto sullo Jonio, tendenza a miglioramento sul resto del sud, bel tempo con cielo al massimo velato sul resto d'Italia. Temperature in ulteriore aumento, questa volta anche al sud.



