Perturbazioni NO STOP: domenica colpito soprattutto il centro e il sud

SITUAZIONE: un'attiva perturbazione ha attraversato mezza Italia nel corso delle ultime 24 ore ed ora si attesta tra il Triveneto, l'Emilia-Romagna e le regioni centrali. Esso apporterà ancora alcune precipitazioni, anche a carattere di rovescio, prima di allontanarsi nel pomeriggio verso levante.



EVOLUZIONE: domenica un altro vasto corpo nuvoloso coinvolgerà le regioni centrali e meridionali, mentre al nord interverrà una finestra di tempo migliore. Domenica sera però un altro impulso instabile andrà a coinvolgere il nord-ovest, prima di estendere la sua influenza alle regioni centrali tirreniche nel corso delle prime ore di lunedì.



PROSSIMA SETTIMANA: tra lunedì e martedì formazione di una depressione sull'Italia che insisterà sino a mercoledì, andando a determinare condizioni di tempo instabile sull'Emilia-Romagna, il centro e il sud, prima di localizzarsi sul medio Adriatico e sul meridione e di allontanarsi verso i Balcani nella giornata di mercoledì.



CALO TERMICO: con l'approfondimento della depressione verrà richiamata aria più fredda al nord e lungo il medio Adriatico. Questo favorirà un calo del limite delle nevicate sin sotto i 1000m tra martedì e l'alba di mercoledì.



TEMPORANEO MIGLIORAMENTO: nel corso di mercoledì 28 e sino a venerdì 30 il tempo dovrebbe migliorare ovunque e mantenersi buono sino alle prime ore di sabato 1° dicembre, quando potrebbe intervenire un nuovo moderato peggioramento.



IPOTESI FREDDA: il modello americano per il periodo legato al Ponte dell'Immacolata comincia a scorgere i segnali di un rallentamento delle velocità zonale, così come segnalato dall'Università di Albany. Questo comporterebbe un'attenuazione dei venti da ovest e l'inserimento invece di correnti gelide da est sulla nostra Penisola. Sarà davvero così? Non vi resta che seguire tutti i nostri aggiornamenti!



OGGI: al nord-ovest nuvoloso ma asciutto con qualche schiarita possibile. Al nord-est e sull'Emilia-Romagna in mattinata molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Al centro instabile con rovesci su Umbria e Lazio, più isolati sulle rimanenti regioni, tendenza a temporanee schiarite a partire dalla Sardegna. Al sud parzialmente nuvoloso con schiarite anche ampie e basso rischio di precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: peggioramento al centro e al sud con molte nubi, piogge e rovesci temporaleschi, meno probabili su alta Toscana ed isole maggiori. Al nord nuvolosità irregolare con alcune schiarite e tempo asciutto. Locali situazioni nebbiose sulle pianure. Dalla sera peggiora al nord-ovest con piogge a partire dalla Liguria. Temperature in lieve calo al centro e al sud.



