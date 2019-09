Perturbazione in transito tra nord e centro: PIOGGE irregolari

SITUAZIONE: una debole perturbazione avanza da ovest senza essere sostenuta da un'importante curvatura ciclonica delle correnti in quota e al suolo. In questo modo essa andrà a determinare precipitazioni laddove l'aria umida riuscirà a penetrare più facilmente ed ad accumularsi a ridosso dei rilievi sopravento. La graduale rotazione del vento ad WNW spingerà poi le piogge anche su parte del medio Adriatico.



MAPPA PIOGGE: ecco dunque le aree dove dovrebbero i maggiori fenomeni secondo il nostro modello (Levante ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto orientale, Friuli, poi Umbria, alto Lazio, Marche):

EVOLUZIONE: giovedì 26 i fenomeni si localizzeranno al sud, ma si tratterà per la verità solo di un po' di instabilità favorita dall'afflusso di aria più fresca, esaltata dal soleggiamento diurno. Qui sotto i fenomeni previsti dal nostro modello:

FINE SETTIMANA: venerdì 27 il sole si imporrà ovunque grazie ad un nuovo rinforzo dell'anticiclone, ma nel fine settimana il nord e la Toscana saranno ancora esposti ad un flusso di correnti umide da ovest, in grado di determinare annuvolamenti irregolari, specie su Liguria di Levante ed alta Toscana con associate locali precipitazioni, come si evince osservando la mappa qui sotto:

PROSSIMA SETTIMANA: la massa d'aria fredda che da giorni i modelli inquadrano sulla Scandinavia per la fine del mese sarà indecisa sul da farsi. Il modello americano crede che almeno sino al 4 ottobre non le sarà consentito di scendere alle basse latitudini a causa del disturbo arrecato dall'arrivo di un ex uragano da ovest sino a ridosso della Francia e dalla costante ingerenza dell'alta pressione. Per tutti i dettagli vi rimandiamo agli articoli della mattinata su MeteoLive.



OGGI: al nord e al centro nuvolaglia irregolare e, al mattino, ancora alcune schiarite, seguite da annuvolamenti che, su Liguria di Levante, Toscana, Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, poi Umbria e Marche, potranno dar luogo ad alcune precipitazioni sparse. Fenomeni più sporadici ma sempre possibili anche sul Lazio, asciutto in Sardegna e sul resto del nord, così come sull'Abruzzo. Al sud nubi in arrivo sulla Campania con qualche piovasco non escluso prima di sera, tempo generalmente buono altrove. Temperature in calo nelle aree interessate da precipitazioni.