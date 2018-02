PERTURBAZIONE in lento transito sull'Italia

SITUAZIONE: una perturbazione si attesta a ridosso del settentrione ma i fenomeni che la stanno accompagnano risultano in gran parte ancora deboli, anche se sono destinati ad accentuarsi nel corso della giornata su Lombardia, Liguria, Triveneto, Emilia, Toscana. L'estremo nord-ovest rispetto alle correnti di Libeccio invece rimarrà schermato e senza precipitazioni di rilievo.



NEVICATE: sono attese sulle Alpi centro orientali sino all'alba di venerdì con limite in progressivo calo nel corso della giornata sin sotto i 1000m.



EVOLUZIONE: venerdì il fronte traslerà sulle regioni centrali portando precipitazioni anche temporalesche, localmente forti, poi muoverà alla volta del sud, dove insisterà sino a sabato. Nel frattempo si affermeranno correnti moderatamente più fredde in attivazione dai quadranti settentrionali.



FINE SETTIMANA: sull'Europa centrale e settentrionale si affermerà un blocco di aria fredda che proverà a conquistare gran parte delle nazioni, mentre sull'Italia la prevalenza di correnti settentrionali secche e la presenza del baluardo alpino lo renderà meno efficace. Il tempo si presenterà variabile ma solo al sud si verificheranno precipitazioni degne di nota.



PROSSIMA SETTIMANA: il freddo si estenderà anche a Spagna e Francia favorendo l'approfondimento di una depressione che potrebbe interessare l'Italia portando precipitazioni nevose a quote basse entro martedi lungo la dorsale appenninica del centro e poi anche sul settentrione. L'evoluzione però risulta ancora incerta, poiché le carte stanno cercando di trovare nuovi equilibri e dipingono scenari sempre nuovi ad ogni emissione, sebbene votati tutti alla prosecuzione della fase invernale sull'Europa almeno sino a venerdì 9 febbraio.



OGGI: al nord molto nuvoloso e soprattutto tra Lombardia, Triveneto, Emilia occidentale e Liguria precipitazioni intermittenti, anche sottoforma di rovesci, neve oltre i 1000-1200m ma con limite in calo a 800-900m nel corso della giornata su centro est Alpi. Su ovest Alpi fenomeni scarsi. Asciutto su gran parte del Piemonte, sulla bassa Valle d'Aosta e sul Ponente Ligure. Sulla Toscana molto nuvoloso con piogge e rovesci, irregolarmente nuvoloso sul resto del centro con nubi in aumento e tendenza a rovesci su Umbria, Lazio e Sardegna, nubi anche sulla Campania e sul basso Tirreno in generale, ancora in parte soleggiato altrove. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: al nord-ovest tempo in miglioramento, al nord-est ultimi fenomeni in localizzazione sull'Emilia-Romagna, al centro perturbato con piogge, temporali e nevicate oltre i 1000-1200m in Appennino, piogge anche in Campania nel corso della giornata, irregolarmente nuvoloso sul resto del sud, in peggioramento entro sera.