PERTURBAZIONE in arrivo tra nord e centro: fenomeni irregolari, neve sulle Alpi

SITUAZIONE: gennaio scivola via incolore ma almeno in questa fase subentra un po' di variabilità. Infatti una perturbazione raggiungerà nelle prossime ore il settentrione e parte del centro, determinando un peggioramento dapprima sul Levante ligure e l'alta Toscana, poi su tutto il settore alpino e marginalmente sulle pianure del nord-est. La neve tornerà a cadere oltre gli 800-1000m sulle Alpi. Qui la mappa delle precipitazioni prevista dal nostro modello tra le 18 di oggi e l'alba di martedì 28 gennaio:

EVOLUZIONE: martedì le correnti ruoteranno da WNW avvettando aria umida sul Tirreno, dove potranno verificarsi alcuni rovesci sparsi, mentre il nord rimarrà protetto dall'arco alpino, che riceverà ulteriori nevicate solo sui settori alpini di confine, come mostra la mappa precipitativa qui sotto, prevista proprio per martedì 28 gennaio, dove si notano le nevicate sul settore valdostano e i rovesci sul medio Tirreno:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: giovedì le correnti ruoteranno ulteriormente da nord-ovest e le uniche piogge si concentreranno sul basso Tirreno, mentre sulle rimanenti zone del Paese il tempo risulterà buono. Un altro fronte proverà a visitare l'Italia tra venerdì 31 e sabato 1° febbraio, ma probabilmente finirà per essere contrastato e disgregato dall'alta pressione in rimonta. L'anticiclone dovrebbe dominare la scena almeno sino a martedì 4 febbraio, come mostra in maniera eloquente anche questa mappa del modello americano:

CAMBIAMENTI: in seguito sembra possibile un' implosione del cuneo anticiclonico e l'inserimento di aria fredda da nord, ma rispetto a questa ipotesi MeteoLive seguite tutti i nostri aggiornamenti e approfondimenti, che certamente non mancheranno.



OGGI: dapprima bel tempo, salvo nubi su levante ligure ed alta Toscana. Con il passare delle ore generale aumento della nuvolosità al nord e alto e medio Tirreno, piogge su alta Toscana e Liguria, entro sera arrivo delle nevicate sul settore alpino oltre gli 800-1000m e delle piogge su est Lombardia e Triveneto. Locali piogge anche su Umbria, Lazio e nord Sardegna, per il resto tempo buono. Temperature massime in calo al nord e sulla Toscana.

