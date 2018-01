Perde forza il maltempo atteso sul nord-ovest, ma dai primi di febbraio...

SITUAZIONE: una saccatura si va inserendo da ovest sull'Italia, ma la sua azione risulterà piuttosto blanda; tra venerdì e sabato finirà così per isolarsi una goccia fredda in quota che procederà dal nord-ovest verso la Sardegna, sfiorando le regioni centrali tirreniche. Scarsamente coinvolte le altre regioni.



RIDIMENSIONAMENTO: letta male nei giorni scorsi dai modelli, questa saccatura sembrava destinata ad incidere maggiormente sullo stato del tempo, mentre limiterà i suoi effetti a Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e parte della Lombardia, determinando fenomeni moderati, nevosi mediamente oltre i 700-1000m.



EVOLUZIONE: sabato i fenomeni finiranno per localizzarsi a ridosso della Sardegna per poi attenuarsi del tutto nella giornata di domenica.



MITEZZA: l'esordio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo mite e stabile sull'insieme del Paese, con valori decisamente superiori alle medie del periodo.



AFFONDO FREDDO: molte incertezze ci sono sul primo potenziale affondo freddo dell'1-2 febbraio, che potrebbe riportare condizioni più prettamente invernali sull'insieme del territorio ed anche qualche precipitazione in Adriatico.



AFFONDO ARTICO: il modello americano insiste nel mostrare un notevole afflusso di aria gelida di origine artica sul settore centro orientale del Continente e poi anche sull'Italia dal 5 febbraio in poi. Un'evoluzione tutta da verificare stante la distanza temporale.



OGGI: al nord-ovest nuvoloso con possibili piovaschi tra Liguria e Lombardia, parzialmente nuvoloso sul resto del nord con alcune schiarite, specie nelle Alpi. Al centro nubi su alta Toscana con locali precipitazioni, abbastanza soleggiato sulle rimanenti regioni. Al sud bel tempo. Clima mite per il periodo.



DOMANI: al nord-ovest tempo moderatamente perturbato con precipitazioni sino all'ovest della Lombardia, quota neve tra 700 e 1100m. Sul resto del nord irregolarmente nuvoloso e solo sporadici fenomeni a ridosso dei rilievi. Al centro nubi su Toscana, Umbria, Lazio ma con scarsi fenomeni, più soleggiato altrove. Al sud bel tempo e clima mite.