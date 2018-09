PAZZESCO! Leggete cosa accadeva ad inizio ottobre 2011! "Monologo anticiclonico: sole e caldo"

Ecco cosa scrivevamo il primo ottobre del 2011

COMMENTO: è talmente mastodontico questo anticiclone da lasciare di stucco anche i modelli matematici, che sbandano ogni volta che provano ad ipotizzare un cambiamento della situazione, proponendo ad una emissione scenari prettamente autunnali per poi cancellarli bruscamente in quella successiva, un po' come Penelope con la sua tela. In questo contesto emerge comunque ancora la forte anomalia termica che ci consegnerà massime da record per ottobre almeno sino a martedì, anche se i valori minimi stanno cominciando fisiologicamente a scendere.



SITUAZIONE: l'alta pressione protegge l'Europa centrale e l'Italia dall'inserimento di qualsiasi saccatura. Essa determinerà ancora tempo buono almeno sino a tutto mercoledì 5 ottobre. Le temperature massime potranno discostarsi dalla media del periodo anche di 7-8°C.



EVOLUZIONE: l'anticiclone potrebbe ritirarsi parzialmente verso l'ovest del Continente a partire da mercoledì o giovedì, concedendo a masse d'aria più fredda di inserirsi da nord-ovest sul settore centro-orientale del Continente, coinvolgendo marginalmente anche il nostro Paese, ma soprattutto le regioni adriatiche e poi il meridione. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti, l'evoluzione è ben lungi dal risultare chiara e definita.



ZERO TERMICO: si collocherà anche per tutto il fine settimana oltre i 3700m, arrivando a sfiorare i 4000m. Una situazione che risulterà ulteriormente penalizzante per i nostri ghiacciai.



OGGI: bel tempo ovunque, salvo modesti addensamenti sui monti siculi e calabresi. Un po' di velature innocue, frammiste a cirrus aviaticus, sporcheranno a tratti il cielo. Nel pomeriggio un po' di caldo, con qualche punta prossima a 30°C.



DOMANI: condizioni identiche.