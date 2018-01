Parentesi stabile ma arrivano le NEBBIE al nord, da giovedì fase di MALTEMPO su molte zone

VALANGHE: la situazione si fa preoccupante sull'arco alpino nelle località poste oltre i 1500m di quota, laddove non solo il rischio di valanghe spontanee resta elevato, ma sono previste anche altre abbondanti precipitazione nevose tra venerdì e sabato. Se nel fine settimana intendete recarvi a sciare o passeggiare in alta quota NON avventuratevi su sentieri e piste non battute!



SITUAZIONE: una debole zona di alta pressione tende a portarsi sul nostro Paese, assicurando un paio di giorni di tempo più stabile e soleggiato, salvo residui addensamenti lungo l'Adriatico e al sud, che tenderanno comunque a dissolversi.



NEBBIE: la calma atmosferica porterà dalla prossima notte alla formazione di nebbie fitte sulle pianure del nord sino all'alba di giovedì, quando l'aumento della nuvolosità in arrivo dalla Liguria finirà per dissolverle.



EVOLUZIONE: giovedì un flusso di aria molto umida si attiverà sulla Liguria per poi estendersi al resto del nord portando piovaschi sin sulla Lombardia. Questo flusso annuncerà l'arrivo di una saccatura con annessa perturbazione, responsabile di un peggioramento anche consistente nella giornata di venerdì al nord-ovest, sulle Alpi e lungo le regioni centrali tirreniche.



FINE SETTIMANA: sabato la perturbazione insisterà su nord-est, regioni centrali tirreniche e ancora Liguria e Lombardia. La saccatura che la sosterrà evolverà in un vortice depressionario chiuso, destinato a sprofondare verso sud nella giornata di domenica, con fenomeni localizzati su est Sardegna, est Sicilia e marginalmente lungo il medio e basso Adriatico.



NEVICATE: sono attese al momento tra gli 800 e i 1300m, con limite più basso ad ovest e più alto ad est; più basso nelle Alpi, più alto nelle Prealpi venete e friulane. Seguiranno dettagli!



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì piogge residue a ridosso delle Isole Maggiori, per il resto tempo buono. Da martedì tutte le opzioni sono al vaglio, anche quella fredda tracciata dal modello americano. Un disturbo all'arrivo del vero freddo invernale potrebbe essere determinato ancora una volta da un'accelerata delle correnti da ovest per la fine del mese, ma è ancora prematuro parlarne.



OGGI: nubi residue su zone alpine di confine, medio Adriatico e meridione ma senza più fenomeni di rilievo e tendenza ad ulteriore miglioramento. Locali banchi di nebbia stamane sul catino padano, in intensificazione dalla serata. Temperature miti in quota e sulle coste, in lieve calo sulle pianure per inversione termica.



DOMANI: bel tempo, nebbie in Valpadana, nubi basse in arrivo in Liguria.