Panoramica meteo: cosa accadrà sino ai primi di luglio?

SITUAZIONE: una vasta area depressionaria coinvolge l'est europeo, determinando precipitazioni anche estese ed intense, che a tratti abbracciano anche le nostre regioni meridionali e il medio Adriatico. Più marginale l'influenza sul resto d'Italia.



TEMPERATURE: l'aria fresca affluita dal nord-est del Continente rimarrà protagonista sino a venerdì, mentre nel fine settimana è atteso un sensibile rialzo delle temperature, specie ad ovest.



EVOLUZIONE: mentre sino a giovedì la depressione balcanica riuscirà ancora ad influenzare parzialmente il tempo dell'Italia, da venerdì un cuneo di alta pressione di matrice africana andrà ad inserirsi progressivamente sul Mediterraneo centrale, favorendo bel tempo su tutto il Paese dal fine settimana sino ai primi giorni di luglio. Esso porterà sole e caldo con punte di 34-35°C.



TEMPORALI: una saccatura atlantica potrebbe riuscire entro il 4-5 luglio a sfondare almeno in parte sul settentrione determinando precipitazioni temporalesche e un certo calo delle temperature, ma una simile evoluzione non è affatto scontata. Infatti il modello americano ritiene anche possibile che l'anticiclone resista e che i fronti temporaleschi di origine atlantica non riescano a sfondare nemmeno parzialmente nell'area mediterranea. Al centro e al sud tale resistenza appare ad oggi ancora più probabile.



OGGI: al nord bel tempo con temperature massime in rialzo; addensamenti sulla Romagna saranno possibili nel pomeriggio, associati ad isolati rovesci sui monti. Al centro irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci su medio Adriatico e zone interne appenniniche, tempo migliore su Tirreno e Sardegna. Ancora ventilato e fresco. Al sud tempo instabile, a tratti molto instabile o perturbato con rovesci o temporali anche forti, segnatamente su Molise, Puglia, Lucania, Calabria, est Sicilia, meno probabili sulla Campania. Vento e temperature ancora fresche e sotto le medie del periodo.



DOMANI: si rinnoveranno condizioni di moderata instabilità sulle zone interne ed appenniniche del centro e sul meridione, specie sulla Puglia, la Lucania e la Calabria. Qualche fenomeno isolato possibile anche sui rilievi del nord. Temperature in aumento, specie al nord, ma ancora fresche al mattino.