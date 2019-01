ONDATA di FREDDO numero 2: vento e neve a quote basse su molte regioni, bufere oltralpe

Qui a fianco la situazione neve su molte zone dell'Austria.

SITUAZIONE: un nuovo vortice freddo sta per impattare sulla Penisola determinando un'importante accentuazione del vento, un marcato peggioramento del tempo sul meridione e sul medio Adriatico, neve sui settori alpini di confine ed abbondanti nevicate sui versanti esteri delle Alpi.



ARIA FREDDA: la massa d'aria più fredda questa volta rimarrà confinata oltralpe (-8°C a 1500m) ma una parte del freddo riuscirà comunque a valicare le Alpi con valori sino a - 4°C a 1500m.



NEVICATE: oltre che sui settori alpini di confine, soprattutto tra alta Valtellina, alto Canton Ticino e vallate di confine altoatesine, la neve cadrà a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria, specie nella giornata di giovedì.



EVOLUZIONE: la fase perturbata si esaurirà nella giornata di venerdì, ma sino al week-end l'aria rimarrà fredda. All'inizio della prossima settimana ancora aria fredda sfiorerà le regioni adriatiche, ma senza provocare un vero peggioramento del tempo, in seguito è attesa una breve pausa anticiclonica, caratterizzata anche da temperature relativamente più miti.



CAMBIAMENTO: il vortice polare sembra destinato a frenare la sua corsa sul finire della seconda decade di gennaio, consentendo l'inserimento a latitudini più basse di saccature di origine atlantica, coadiuvate da aria fredda di origine polare o artica. In considerazione di quanto esposto, entro il 20 gennaio, sembra verosimile una fase di tempo nuovamente instabile, questa volta estesa a tutto il Paese, con occasione per qualche nevicata anche a meridione delle Alpi. Seguite tutti gli aggiornamenti.



OGGI: al nord dissoluzione della nebbia in Valpadana grazie all'inserimento del vento da nord, per il resto bel tempo ma nelle Alpi più settentrionali, specie tra Valtellina e zona Brennero, nuvoloso con neve portata da nord ad intermittenza. Al centro nuvolosità irregolare con ampie schiarite sulla Toscana, la Sardegna, l'Umbria e il nord delle Marche, nuvoloso altrove con rischio di precipitazioni, nevose oltre i 1000m. Al sud molto nuvoloso con piogge e temporali, limite della neve in calo a 1000m. In serata peggiora ulteriormente su Marche ed Abruzzo con calo del limite delle nevicate sino a quote collinari. Temperature in calo in quota, in temporaneo aumento nei valori massimi nelle zone liberate dalla nebbia sul catino padano.



DOMANI: al sud e sul medio Adriatico molto nuvoloso con precipitazioni, nevose a quote collinari, sul resto d'Italia tempo migliore, sereno al nord, ma ancora un po' ventoso e nettamente più freddo, specie nei valori minimi. Esaurimento delle nevicate sui settori alpini di confine.

