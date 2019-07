Ondata di CALDO in azione: aumento dell'AFA e del DISAGIO FISICO

Le correnti da nord-ovest che ci hanno portato uno scampolo d'estate normale durante la scorsa settimana, si piegano al volere del grande anticiclone afro-mediterraneo, defilandosi verso l'Europa nord orientale.

L'immagine satellitare odierna mostra il sollevamento del flusso atlantico e l'aumento della pressione che è ormai realtà su tutto lo scacchiere centro-occidentale europeo.

Restano solo velature sulle regioni settentrionali, dettate dall'avvitamento anticiclonico della parte meridionale di una perturbazione in movimento verso sud-est; sul resto d'Italia il cielo è sereno.

Per la giornata odierna, lunedi 22 luglio, possiamo omettere la mappa dei fenomeni in quando se ci saranno, avranno carattere locale e temporaleno e saranno limitati al profondo arco alpino. Un po' di velature transiteranno al nord con il sole che potrebbe temporaneamente vedersi come dietro un vetro smerigliato; per il resto sole e caldo fino a sera.

Più interessante appare la mappa del disagio da caldo previsto per le ore 17 di oggi, lunedi 22 luglio:

Condizioni di MALESSERE FISICO torneranno sulla Pianura Padano-Veneta e nelle aree interne Tosco-Laziali. Un caldo MOLTO FASTIDIOSO aleggerà sulla Sardegna e sul meridione peninsulare, con punte locali di MALESSERE nelle aree interne. Si starà relativamente meglio sulla Sicilia e sulle regioni estreme meridionali, dove il caldo sarà solo FASTIDIOSO.

Il picco dell'ondata calda è previsto sull'Italia tra martedi 23 e giovedi 25 luglio, ma ne riparleremo.

