Oggi ancora ROVESCI a spasso per l'Italia, ma anche schiarite

SITUAZIONE: il vortice depressionario centrato a ridosso della Sardegna riesce ancora ad abbracciare gran parte del Paese, rinnovando condizioni di instabilità, che oggi risultano e risulteranno più marcate tra nord e centro.



EVOLUZIONE: nel fine settimana una zona di alta pressione si andrà rafforzando sul centro Europa, andando parzialmente ad abbracciare le nostre regioni settentrionali, mentre al centro e al sud rimarrà attiva una blanda circolazione ciclonica. Di conseguenza al nord il tempo tenderà a migliorare, ma lungo tutta la dorsale appenninica si andrà rinnovando la tendenza a temporali pomeridiani.



CALDO: il rialzo delle temperature previsto al nord nel fine settimana verrà esaltato dallo squilibrio barico presente tra i due versanti alpini. Si potranno così raggiungere punte di 25-26°C nelle zone maggiormente soggette a ricaduta favonica del vento, segnatamente sul Friuli Venezia Giulia e l'Alto Adige.



PROSSIMA SETTIMANA: ancora alta pressione poco incisiva sull'Italia e presenza di una conca depressionaria in quota che favorirà nuovamente le condizioni di instabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto lungo i rilievi e nelle zone interne. Le temperature comunque si manterranno miti o molto miti, specie al nord.



PEGGIORAMENTO: il modello americano mette in evidenza la possibilità di un peggioramento molto marcato sull'Italia entro domenica 13 maggio con l'affondo di una saccatura atlantica colma di aria fredda per il periodo e conseguenti precipitazioni. Le possibilità di una simile evoluzione aumentano di giorno in giorno ma andranno ancora monitorate.



OGGI: al nord e al centro nuvolosità irregolare, a tratti intensa, associata a precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio. Isolati temporali. Al sud maggiori schiarite ma nel pomeriggio ancora occasione per la formazione di focolai temporaleschi in Appennino associati a brevi rovesci. Temperature in lieve generale aumento nei valori massimi, specie al sud.