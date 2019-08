Nuovo RUGGITO del CALDO sull'Italia

Continua il sali-scendi del flusso perturbato atlantico sul nostro Continente. Nelle ultime 48 ore il nastro trasportatore dei sistemi perturbati ha fatto una puntata al nord e su parte del centro, generando temporali anche di intensità notevole. Ora il flusso torna a salire di latitudine, spalancando le porte all'alta pressione che ci terrà compagnia per alcuni giorni.

Eloquente l'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7:

Situazione estiva tra le più classiche, con il flusso atlantico relegato alle Isole Britanniche, al Mare del Nord e alla Scandinavia, dove il tempo è perturbato.

Sull'Europa meridionale e sul Mediterraneo si impone la figura stabilizzante africana che determinerà un'ondata di caldo sull'Italia nei prossimi giorni, specie al centro e al meridione.

Le regioni settentrionali, segnatamente i settori alpini, potrebbero essere lambite dalla coda delle perturbazioni in transito sul centro-nord Europa ed avranno dei temporali a partire dalla giornata di domenica.

Poco da segnalare sul tempo di oggi in Italia: stabile e soleggiato da nord a sud con caldo in aumento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e non saranno associati a nessuna precipitazione.

Decisamente più interessante risulta la mappa del disagio da caldo prevista per le ore 17 di oggi, venerdì 9 agosto:

Il caldo sarà MOLTO FASTIDIOSO su gran parte d'Italia, con punte di MALESSERE FISIOLOGICO sulla Pianura Padana, nelle pianure interne tosco-laziali, sulla Campania, il Tavoliere delle Puglie, la bassa Lucania e le zone interne di Sicilia e Sardegna.

Poco da segnalare per il fine settimana: a parte qualche temporale sulle Alpi e sulle zone pianeggianti più settentrionali (specie domenica), il tempo sarà soleggiato e molto caldo ovunque.

