Nuova fase di MALTEMPO ai nastri di partenza!

L'immagine satellitare di questa mattina alle 8 parla da sola:

Per l'ennesima volta in questo mese di maggio, si nota un Mediterraneo pieno di nubi, a testimoniare che la stabilità anticiclonica è ancora molto lontana. L'area nuvolosa è molto vasta e comandata da una depressione che si trova al momento in prossimità delle Baleari.

Nelle prossime ore la struttura di maltempo si muoverà lentamente verso levante interessando gran parte della nostra Penisola tra domenica ed i primi giorni della settimana prossima.

La giornata odierna sarà ancora di attesa per alcune regioni, mentre la Sardegna riceverà rovesci abbastanza intensi a partire dal pomeriggio. Ecco le precipitazioni attese per la mattinata odierna in Italia:

Piovaschi o rovesci saranno già attivi su Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. Piovaschi si attiveranno anche lungo la dorsale appenninica e tempo in peggioramento sulle Isole con le prime piogge attorno al mezzogiorno; sul restante territorio nazionale tempo asciutto e in parte anche soleggiato.

Ecco le precipitazioni attese nel pomeriggio e nella prima parte della sera:

Ecco i rovesci intensi che interesseranno soprattutto la Sardegna orientale e meridionale. Rovesci anche al nord ad eccezione di Liguria, Romagna, coste venete e Friuli. Rovesci o temporali si attiveranno anche lungo tutta la dorsale appenninica centro-settentrionale, per il resto il tempo resterà asciutto e in parte soleggiato.

Il maltempo vero e proprio, come anticipato, sarà presente in Italia tra la giornata di domenica 26 e l'inizio della settimana prossima, ma ne parleremo in separata sede.

