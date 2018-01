Nuova depressione in arrivo sull'Italia da giovedi: agirÃ  al centro e al sud

SITUAZIONE: si sta spegnendo il richiamo di aria mite sull'Italia. Un fronte freddo sta attraversando il meridione portando temporali sparsi, specie su Puglia e Sicilia. Da ovest si avvicina un'altra depressione, pronta a rinnovare condizioni di tempo moderatamente perturbato al centro e al sud.



EVOLUZIONE: tra giovedì e venerdì moderato maltempo al centro e al sud, meno marcato sulla Toscana; marginale coinvolgimento anche dell'Emilia-Romagna. Sul resto del nord non si prevedono fenomeni di rilievo, solo una certa flessione delle temperature.



FINE SETTIMANA: si esaurirà l'azione depressionaria al centro e al sud, farà un po' più freddo al nord a causa di un rientro di aria polare continentale dall'est europeo. Domenica un impulso instabile transiterà dalla Sardegna verso le regioni tirreniche, portando qualche rovescio.



PROSSIMA SETTIMANA: possibili passaggio di moderate perturbazioni in serie tra lunedì e mercoledì con conseguenze piovose, ma al nord anche nevose a quote collinari. Da giovedì evoluzione molto incerta a causa di pesanti divergenze modellistiche tra il modello europeo e quello americano. Seguite dunque gli aggiornamenti.



OGGI: nuvolosità irregolare al nord con qualche schiarita. In giornata arrivo di nuvolosità più compatta da ovest, segnatamente su Liguria ed Emilia-Romagna, ove dalla serata saranno possibili deboli precipitazioni, nevose oltre i 900-1100m in Appennino. Al centro nuvolosità variabile con ampie schiarite, tendenza a peggioramento a partire dalla Sardegna dal pomeriggio-sera, in estensione alle rimanenti regioni con precipitazioni sparse. Al sud in mattinata molto nuvoloso con rovesci sparsi e qualche temporale, dapprima su Puglia e Sicilia, poi possibili anche altrove, in localizzazione sulle regioni estreme entro sera, con successivo temporaneo miglioramento notturno. Temperature in diminuzione.



DOMANI: tempo molto instabile, a tratti perturbato, al centro e al sud, con piogge sparse e qualche breve temporale. Neve in Appennino oltre i 900-1200m, temperature in diminuzione. Al nord nuvolaglia sparsa, più compatta sull'Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci nevosi in Appennino oltre i 900-1000m. Temperature in ulteriore lieve flessione.