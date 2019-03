NEVE sulle zone alpine più a nord, residue piogge su basso Tirreno

SITUAZIONE: un fronte caldo si attesta stabilmente a ridosso delle Alpi e porta nevicate sui settori di confine oltre i 1200-1500m ma con limite in rialzo a partire dall'ovest delle Alpi. Sul meridione è ancora presente una circolazione d'aria instabile che penalizza essenzialmente il basso Tirreno, ove potranno ancora verificarsi piogge residue, per il resto il tempo è buono e nel pomeriggio risulterà anche mite.

EVOLUZIONE: sabato tempo buono praticamente ovunque grazie all'espansione di un cuneo di alta pressione. Domenica l'avvicinamento di una saccatura dal centro Europa al nostro settentrione, favorirà un richiamo di aria umida lungo tutte le regioni tirreniche e la Liguria, poi anche al nord, dove si avrà la formazione di nuvolaglia e verso sera ci attendiamo anche precipitazioni tra Liguria e Lombardia.

PEGGIORAMENTO: il passaggio frontale di lunedì 18 interesserà in prevalenza Liguria, Lombardia, Triveneto con quota neve attorno ai 1300-1600m, in calo sul finire dell'episodio. I fenomeni finiranno per localizzarsi sul nord-est e l'Emilia-Romagna nella notte su martedì. Al seguito del fronte affluirà aria più fredda.

CIRCOLAZIONE INSTABILE: tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo una circolazione di aria instabile coinvolgerà le nostre regioni centrali e la Sardegna, coinvolgendo solo marginalmente sia il nord che il meridione. Sarà dunque soprattutto al centro che ci aspettiamo qualche precipitazione anche a carattere temporalesco.



MIGLIORAMENTO: nei giorni successivi il tempo sembra destinato a migliorare e dovrebbe nuovamente instaurarsi un campo di alta pressione con tempo buono, stabile e più mite sino a domenica 24 marzo, ma la previsione è ovviamente ancora suscettibile di variazioni.



OGGI: al nord nubi solo sui settori alpini più settentrionali con residue nevicate oltre i 1600m ad ovest, oltre i 1300-1500m sui settori centro orientali ma con limite in rialzo sino a 1800m circa ed esaurimento delle precipitazioni entro sera. Più a sud sereno e mite. Al centro bel tempo e clima diurno mite, al sud nubi irregolari con qualche pioggia ancora possibile tra Calabria tirrenica e nord Sicilia, tendenza a miglioramento e rialzo termico.



DOMANI: bel tempo quasi ovunque, salvo addensamenti composti da nubi basse lungo il Tirreno e la costa ligure ma senza conseguenze. Temperature miti, di stampo primaverile.

