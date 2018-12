NEVE chiama NEVE: tutte le ultimissime!

SITUAZIONE: sul Mediterraneo si sta consumando un'interazione tra masse d'aria fredde di estrazione polare continentale (da est) e correnti più umide e miti di origine atlantica. Ne derivano condizioni di tempo instabile con alcune precipitazioni sparse, anche nevose a quote basse lungo la dorsale appenninica del nord e del centro e localmente anche in pianura sul nord-est.



EVOLUZIONE: una depressione avanzerà tra questa sera e venerdì dalle Baleari verso la Sardegna, andando a determinare un ulteriore peggioramento piovoso al centro e al sud e qualche risposta nevosa in pianura sull'Emilia-Romagna.



FINE SETTIMANA: sabato aria fredda da nord coinvolgerà ancora le regioni adriatiche e meridionali, determinando qualche precipitazione nevosa a quote collinari sull'Appennino, mentre al nord e sull'alto Tirreno il tempo migliorerà. Domenica arrivo rapido di una perturbazione da ovest con qualche nevicata possibile anche in pianura al nord.



NEVICATA: il passaggio del fronte da ovest verso est sul catino padano potrebbe andare a produrre la classica nevicata diffusa su tutto il settentrione, eccezion fatta per il Piemonte occidentale, con massimi effetti su Triveneto ed Emilia-Romagna.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì l'instabilità si concentrerà su estremo nord-est e centro-sud, prima di lasciare spazio ad un intervallo soleggiato ma ancora freddo al nord. Siccome il vecchio proverbio: "neve chiama neve" è più che mai valido, non è detto che anche il fronte in transito tra mercoledì e giovedì, sfruttando le sacche fredde ancora presenti sul catino padano, possa generare ulteriori nevicate a quote basse (da verificare).



FESTE di NATALE: molta incertezza modellistica. Il modello più perturbato resta stamane l'americano che addirittura disegna un evento nevoso a basse quote su alcune zone del Paese proprio per il giorno di Natale. In ogni caso si prospettano feste dinamiche e non statiche.



OGGI: su tutta Italia nuvolosità irregolare, a tratti e localmente intensa con qualche precipitazione sparsa, specie lungo la dorsale appenninica del centro, sul nord-est e l'Emilia-Romagna, nevosa anche a quote basse, localmente in pianura su Emilia e nord-est. Per il resto generalmente asciutto. Temperature in lieve calo nei valori massimi tra nord e centro, in aumento al sud.



DOMANI: passaggio di una depressione al centro e al sud con precipitazioni sparse, anche temporalesche, alternate a pause asciutte. Al nord irregolarmente nuvoloso e sull'Emilia-Romagna al mattino ancora un po' di neve possibile, poi in attenuazione. Temperature senza grandi variazioni.