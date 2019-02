Nel week-end tornerà L'INVERNO, specie in Adriatico, attesa anche la NEVE

COMMENTO: era nell'aria. In febbraio dall'est europeo possono farsi potenzialmente strada verso ovest masse d'aria gelida di grande rilevanza. Pertanto, nonostante lo scudo protettivo dell'alta pressione con radici africane, questo freddo riuscirà a sfondare su gran parte del Paese durante il prossimo fine settimana. Così almeno sembrano indicarci i modelli nelle ultime emissioni, alla fine di un lungo "tira e molla" che ha visto per giorni il freddo sulle mappe dapprima destinato a colpirci in pieno, poi a non colpirci proprio, infine tornare di prepotenza in scena. Fra l'altro mancano ancora più di tre giorni ed è facile che intervengano altre sorprese.



SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un campo di alta pressione che favorisce un afflusso di aria mite ma umida sul territorio; in questo modo tra la Liguria e tutto il versante tirrenico si formano nubi basse saldate a nebbia, fenomeno che si presenta anche sulle basse pianure del nord e sull'alto Adriatico. Per il resto splende il sole e nelle ore pomeridiane le temperature si presentano anche miti.



EVOLUZIONE: giovedì e venerdì i fenomeni nebbiosi e le nubi basse tenderanno a ridimensionarsi grazie ad una graduale rotazione delle correnti dai quadranti nord orientali. Sarà il prodromo del cambiamento del tempo atteso nel fine settimana, soprattutto sotto il profilo termico.



FINE SETTIMANA: un vasto anticiclone si spingerà dall'Algeria sino alla Francia e al centro Europa, ma sull'Italia affluirà da est aria molto fredda che investirà soprattutto le regioni adriatiche e meridionali, generando anche una depressione al suolo al largo, a ridosso tra Malta e le Pelagie. Sono attesi risvolti nevosi in Appennino dal medio Adriatico a tutto il settore meridionale sino a quote molto basse. Sull'Abruzzo possibili rovesci di neve anche lungo le coste. Il freddo comunque raggiungerà praticamente tutta l'Italia, i venti forti soprattutto il centro e il sud.



PROSSIMA SETTIMANA: l'azione dell'aria fredda si farà sentire almeno sino a martedì 26 febbraio sulle regioni meridionali, mentre andrà esaurendosi sul resto d'Italia. L'azione stabilizzante dell'alta pressione dovrebbe garantire stabilità sino ai primissimi giorni di marzo, quando sembra probabile un cambiamento da ovest delle condizioni atmosferiche. Da verificare!



OGGI: ancora nubi basse, brume o strati nebbiosi su Tirreno, Liguria, alto Adriatico, per il resto bel tempo salvo banchi di nebbia mattutini. Temperature quasi stazionarie, freddo al mattino, clima più mite nel pomeriggio.



DOMANI: probabile dissoluzione degli strati nebbiosi o delle nubi basse a causa di una rotazione dei venti dai quadranti orientali, prevalenza di bel tempo ovunque. Temperature minime stazionarie, massime in aumento sul Tirreno.

