Nel week-end Italia spezzata in due: maltempo tra nord e centro, piuttosto caldo al sud

COMMENTO: continua la spiccata variabilità marzolina con precipitazioni alternate a schiarite, al sud atteso un richiamo di aria molto mite di estrazione afro-mediterranea. Si andrà avanti così almeno sino a sabato 17, poi la presenza di un anticiclone sulla Russia, potrebbe portare i vortici depressionari ad inserirsi in modo più incisivo sull'Italia da nord-ovest, favorendo un certo calo termico e ancora del maltempo.



SITUAZIONE: da ovest si avvicina aria umida, che si limiterà comunque a coinvolgere le regioni tirreniche, altrove prevarranno le schiarite. Una prima debole perturbazione attraverserà il nord nella giornata di sabato, una seconda, ben più intensa, è attesa per domenica, e coinvolgerà anche il centro, la Sardegna e la Campania.



PIOGGE BATTENTI e TEMPORALI: sono attesi domenica su Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, gran parte del Triveneto.



CALDO: aria molto mite è attesa sul meridione tra sabato e domenica con punte anche superiori ai 25°C, specie laddove all'avvezione calda si sommeranno condizioni favoniche.



EVOLUZIONE: lunedì e martedì correnti da ovest più fresche ed ancora un po' instabili con rovesci lungo tutte le regioni tirreniche, le zone interne appenniniche ed il Triveneto. Maggiori schiarite sul medio Adriatico e il nord-ovest.



ALTRO PEGGIORAMENTO: dopo un mercoledì soleggiato, arrivo di un'altra figura depressionaria dall'Atlantico con maltempo su tutte le regioni a partire da ovest tra giovedì e venerdì. Molto dinamica anche l'evoluzione prevista nei giorni successivi.



OGGI: sulla Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Calabria tirrenica e il nord Sicilia nuvolosità irregolare, localmente intensa, con qualche debole precipitazione possibile, specie sul basso Tirreno in mattinata e sulla Liguria dal pomeriggio. Altrove prevalenza di sole con solo modesti passaggi nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni e su valori nel complesso miti per il periodo.



DOMANI: al nord molto nuvoloso con deboli piogge sparse intermittenti, nubi anche al centro ma con piovaschi solo locali, più probabili in Toscana, in un contesto variabile, abbastanza soleggiato al sud e sulle isole con temperature in rialzo.