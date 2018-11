NEBBIE in arrivo nelle valli: è l'alta pressione; primi FREDDI in agguato da sabato!

COMMENTO: lungamente annunciato da MeteoLive (i detrattori delle proiezioni a lungo termine la prenderanno male) il primo freddo invernale giungerà sull'Italia dal fine settimana. Niente di eccezionale, per carità, ma sarà sufficiente a determinare nuovi intensi episodi di maltempo all'estremo sud e a farci capire che l'inverno ormai è vicino. L'anticiclone sbilanciato sul nord Europa e i tentativi di inserimento da est dell'aria fredda sono stati un motivo dominante delle recenti mensilità novembrine in Europa, seguiti poi da violente accelerate delle correnti atlantiche che riportavano da dicembre prolungate fasi miti, di stampo autunnale, a causa di un vortice polare iperattivo. Sarà così anche quest'anno? Ancora non si sa. Intanto prepariamoci all'arrivo delle correnti da est.



SITUAZIONE: il flusso di correnti umide da sud ovest che per giorni ha investito soprattutto le nostre regioni tirreniche e nord-occidentali va scemando a causa del progressivo rinforzo dell'alta pressione. Pertanto il tempo va stabilizzandosi quasi ovunque, anche se persistono passaggi nuvolosi al nord e sul Tirreno e sussistono nubi basse sul nord-ovest.



EVOLUZIONE: tra mercoledì e venerdì l'alta pressione riuscirà a dominare la scena, determinando tempo nel complesso buono e mite, salvo nelle eventuali situazioni nebbiose che potranno originarsi dalla prossima notte sul catino padano e nelle valli del centro.



FINE SETTIMANA: lo sbilanciamento progressivo dell'anticiclone verso la Scandinavia favorirà un rientro di correnti fredde da est sul territorio con risvolti perturbati in Adriatico e soprattutto all'estremo sud, isole maggiori comprese e un generale calo delle temperature, più sensibile al nord e al centro. Qualche nevicata si verificherà lungo la dorsale appenninica. Possibili nubifragi sullo Jonio, l'est della Sicilia e della Sardegna.



PROSSIMA SETTIMANA: il canale depressionario che si verrà scavando tra centro Europa e Mediterraneo favorirà ulteriori spinte da est delle masse fredde verso le Alpi. Al nord secondo il modello americano potrebbero verificarsi infatti rovesci di neve a quote basse, mentre la corrente instabile che investirà il centro e il sud sarà ancora foriera di precipitazioni. Seguite comunque gli aggiornamenti perché la situazione è in evoluzione.



OGGI: al nord-ovest nubi irregolari e qualche sporadica, residua precipitazione, specie sulla Liguria, ma possibile anche sulla Valpadana sottoforma di pioviggine; nubi sparse anche su Toscana e Sardegna ma senza conseguenze. Per il resto tempo abbastanza buono, dopo la dissoluzione di brume o nebbie mattutine nelle valli. Temperature pomeridiane ancora superiori alla media del periodo.



DOMANI: bel tempo ovunque, rischio di nebbie notturne e mattutine nelle valli del nord e del centro Italia. Temperature minime in calo, massime stazionarie, salvo nelle situazioni nebbiose, dove accuseranno una diminuzione.



Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti