Moderato MALTEMPO su medio Adriatico e meridione

SITUAZIONE: un vortice depressionario insiste sulle nostre regioni centrali e meridionali determinando condizioni di moderato maltempo, segnatamente sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, dove i fenomeni potranno risultare intensi. Al nord solo l'Emilia-Romagna sperimenterà ancora qualche fenomeno, per il resto il tempo si manterrà asciutto ed anzi tenderà ulteriormente a migliorare con il passare delle ore.



EVOLUZIONE: mercoledì il vortice perderà d'importanza allontanandosi verso est e colmandosi. Di conseguenza il tempo migliorerà anche sulle nostre regioni meridionali e resterà buono sino a giovedì.



FRONTE in arrivo: tra venerdì e sabato una perturbazione attraverserà nuovamente tutto il Paese, mostrandosi più attivo al centro e al sud; sono attese precipitazioni moderate, esaltate localmente sul Tirreno dalla formazione di un vortice depressionario al suolo, in rapido trasferimento verso sud nel corso della giornata di sabato.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione proverà a conquistare il Mediterraneo ma dovrà scendere a compromessi con l'impeto delle correnti atlantiche che, pur restando un po' alte di latitudine, riusciranno ad inserirsi nell'area mediterranea e a provocare disturbi, sulla cui entità è ancora prematuro sbilanciarsi.



INVERNO SOFFOCATO: l'aggiornamento relativo alle previsioni delle velocità zonali, cioè alla spinta delle correnti miti da ovest sull'Europa, previsto sino alla metà di dicembre, segnala solo un breve e transitorio rallentamento delle stesse e una repentina ripresa proprio sul finire della prima decade di dicembre, più in linea con quanto solitamente si verifica a Natale rispetto al periodo in oggetto. Difficile che in queste condizioni l'inverno possa decollare sul Continente e tantomeno sull'Italia. Si potrebbe invece assistere ad un continuo passaggio di fronti da ovest, qualora l'alta pressione non facesse buona guardia.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare, più compatta sull'Emilia-Romagna al mattino, dove si prevedono precipitazioni sparse, nevose in Appennino oltre i 1100-1200m di quota. Tendenza a miglioramento con schiarite sempre più ampie a partire dal nord-ovest. Al centro schiarite sulle regioni tirreniche, nubi e ancora precipitazioni sul medio Adriatico, nevose oltre gli 800-1000m. Ventoso, tramontana e Maestrale in azione. Al sud molto instabile con precipitazioni soprattutto su Molise, nord Puglia e basso Tirreno, anche temporalesche, nevose in Appennino oltre i 1200m. Ventoso, forte Maestrale sul basso Tirreno. Temperature in generale calo.



DOMANI: ultimi fenomeni residui al sud al mattino, specie sulle regioni joniche, tendenza a graduale miglioramento anche su queste zone, bel tempo altrove, salvo locali nebbie sulle pianure. Temperature in calo nei valori minimi.