MODELLO EUROPEO: primo week-end di maggio da battere i denti?

Dopo una fine inverno ed un inizio di primavera con un tempo addolcito in maniera melensa da un "inutile" anticiclone, ora si paga il dazio. Non è la prima volta che la primavera ci mostra il suo volto freddo ed instabile in un periodo in cui il tempo dovrebbe tendere alla mitezza...magari accompagnata da benefiche piogge.

La distanza previsionale è ancora impervia e tutto potrebbe essere ridotto ad una veloce sfuriata fresca, ma per il momento il modello europeo non ne vuole sapere di cambiare idea e pone per il fine settimana prossimo un'ondata fredda di stampo invernale sul nostro Continente. Ecco le temperature a 1500 metri previste in Europa tra sabato 4 e domenica 5 maggio dallo scenario ufficiale del modello europeo imbastito questa mattina:

Sull'Europa settentrionale potrebbero aleggiare isoterme alla medesima quota attorno a -7/-8°; sull'Europa centrale tra -4 e -5°; sul nord Italia dovrebbe fare ingresso (sempre a 1500 metri) l'isoterma 0°, con la -4° appoggiata alle Alpi.

Si tratta di temperature pienamente invernali che oltralpe potrebbero far cadere la neve fino in pianura.

Queste invece sono le temperature, sempre a 1500 metri, previste dal modello europeo tra domenica 5 e lunedi 6 maggio:

L'isoterma 0° alla medesima quota potrebbe sfondare fino alla Sardegna e al Lazio, lasciando indenne solo il meridione e la Sicilia. Ciò significa che a 1500 metri sulla verticale del nord Italia, le temperature potrebbero scendere al di sotto dello zero.

E' credibile questa evoluzione oppure la corsa ufficiale del modello europeo risulta forzata al freddo? Per rispondere a questa domanda esaminiamo la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello nostrano per la notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio:

Si nota che l'impianto freddo risulta pienamente confermato sull'Europa centro-settentrionale. Per ciò che concerne l'Italia, sussistono ancora dubbi circa l'ingresso franco dell'isoterma 0° a 1500 metri (la media sembra al momento un po' restia). Vedremo come si assesteranno le mappe nei prossimi giorni...tuttavia, stiamo in campana!

