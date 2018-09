MODELLO CANADESE: scommette su un PEGGIORAMENTO più netto per l'inizio di ottobre

Peggioramento incisivo o peggioramento modesto e passeggero per l'inizio della prossima setimana?

I modelli ci hanno pensato e ripensato, costruendo e subito dopo distruggendo un peggioramento di quelli abbastanza incisivi, poiché derivanti dall'ingresso stretto di una saccatura, dalla quale trarrebbe poi origine un vortice depressionario chiuso ma tosto.



Il modello americano snobba questa ipotesi così "drammatica" del peggioramento: ritiene infatti che possa scavarsi solo un canale depressionario transitario, foriero di qualche precipitazione passeggera, senza che il maltempo possa mettere radici e colpire ripetutamente come avviene nell'ambito di una depressione.



Il modello canadese invece crede all'ipotesi tracciata stamane dal modello europeo e calca la mano, riproponendo l'ipotesi di un peggioramento più intenso derivante dall'approfondimento di un vortice in spostamento dal nord al centro Italia proprio tra l'1 ed il 2 ottobre.



Sembra quasi che i modelli giochino "al pendolino": il pendolo oscilla nell'arco di 48 ore da un'ipotesi perturbata ad una di stabilità, passando per condizioni di variabilità, poi torna verso l'ipotesi perturbata. Il punto è che capire dove andrà a fermarsi il pendolo, compito non sempre facile anche per gli addetti ai lavori.



Se passasse l'ipotesi del modello canadese comunque non mancherebbero piogge su gran parte del Paese, specie sulle regioni centrali, la Liguria, l'Emilia-Romagna e poi anche Campania, Calabria ed isole maggiori, perché la depressione da mercoledì 3 andrebbe gradualmente a localizzarsi sul basso Tirreno.



Seguite gli aggiornamenti!

Intanto leggi come la pensa il modello europeo:

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/colpo-di-scena-del-modello-europeo-depressione-mediterranea-la-prossima-settimana-/75285/