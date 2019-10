METEO: week-end tranquillo, occhi puntati su martedì

SITUAZIONE: una zona di alta pressione è presente sul territorio e determina tempo nel complesso buono, pur favorendo la formazione di locali nebbie notturne sul catino padano. Nelle ore pomeridiane generale mitezza, più accentuata al centro e al sud, dove farà localmente anche un po' caldo.

NUVOLAGLIA: a sporcare i cieli dell'anticiclone ci penserà dapprima domenica una nuvolaglia stratiforme in arrivo dalla Spagna, poi un flusso umido da sud ovest che recherà degli annuvolamenti su Toscana e Liguria tra domenica e lunedì, responsabili anche di qualche piovasco o rovescio.



PEGGIORAMENTO: martedì inserimento di una saccatura sull'Italia, con annesso transito di una perturbazione, che sarà più incisiva laddove le correnti assumeranno una curvatura ciclonica più netta, cioè sul nord-ovest e le regioni centrali tirreniche, in un secondo tempo anche sul nord-est. Fenomeni invece molto più blandi o addirittura assenti sul medio Adriatico e all'estremo sud in genere.



SEQUENZA: qui le mappe che mostrano il passaggio perturbato secondo il nostro modello. La prima si riferisce alla sommatoria dei fenomeni attesi nell'intervallo di tempo compreso tra le 00 e le 12 di martedì 15 ottobre, la seconda alle 12 ore successive:

EVOLUZIONE: mercoledì 16 la perturbazione si sfalderà avanzando verso est e perderà importanza, nel contempo da ovest ci sarà una timida rimonta dell'anticiclone, che non impedirà l'inserimento di correnti occidentali a tratti umide, che genereranno un po' di variabilità, specie sul Tirreno (Liguria e Toscana in primis).



ALTRO PEGGIORAMENTO da domenica 20? Arrivano ulteriori conferme circa un nuovo possibile affondo depressionario per quella data, ma è ancora tutto da verificare, seguite gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo ovunque, salvo una modesta presenza di nubi basse sull'alto Tirreno e costa ligure e locali nebbie sul catino padano, in dissolvimento già nel corso del primo mattino. Velature in arrivo dal tardo pomeriggio a partire da ovest. Temperature massime miti, anche calde al centro e al sud.

