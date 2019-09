METEO: week-end in arrivo con le NUBI su nord e Toscana, ma l'attenzione è ai primi d'ottobre!

SITUAZIONE: il flusso perturbato atlantico scorre all'altezza del centro Europa ma riesce a coinvolgere marginalmente le nostre regioni settentrionali e la Toscana, favorendovi un afflusso di aria umida e qualche sporadica precipitazione. Per il resto l'alta pressione riesce a determinare una sostanziale stabilità.



NUBI LIGURI: qui sotto siamo ad Albenga in Liguria, così come si presentava stamane alle ore 8; la stessa situazione si poteva osservare su quasi tutta la regione e anche più nuvolosa su alcuni tratti della Valpadana, a testimonianza dell'afflusso di aria umida in atto.

EVOLUZIONE: fine settimana quasi in fotocopia con l'aggiunta di nubi anche sul medio Tirreno, cioè sino al Lazio, ma anche laddove sarà presente nuvolaglia potranno verificarsi a tratti alcune belle schiarite.



PROSSIMA SETTIMANA: il vortice freddo sulla Scandinavia tenterà di raggiungere il Mediterraneo; impresa che pare difficile ma non impossibile. L'ipotesi più probabile è che possa penetrare in parte, determinando comunque alcuni temporali in Adriatico e poi al centro e al sud, unitamente ad un importante, anche se temporaneo, calo termico. L'inserimento dell'aria fredda potrebbe avvenire tra il 2 ed il 3 ottobre. Qui una carta del modello americano che ne illustra l'azione:

E qui sotto le temperature attese a 1500m sempre dal modello americano per l'alba di giovedì 4 ottobre:

DA NOTARE: subito dopo il potenziale affondo freddo il modello americano prevede l'ingresso di correnti perturbate atlantiche entro sabato 5 ottobre con piogge al nord e su parte del centro. Una linea di tendenza che del resto è stata già più volte illustrata dal team di MeteoLive. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al nord nuvolosità irregolare, più insistente tra Liguria, Lombardia, Veneto, fascia prealpina, con qualche piovasco non escluso, sul resto del nord maggiori schiarite. Nubi anche sulla Toscana ma senza conseguenze. Per il resto bel tempo e clima gradevole, anche caldo nel pomeriggio.

