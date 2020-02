METEO: week-end assolutamente tranquillo, domenica un po' di nubi al nord e sulla Toscana

SITUAZIONE: una zona di alta pressione garantisce al nostro Paese condizioni di tempo buono e nel complesso mite. I fronti nuvolosi più importanti transitano a nord delle Alpi, coinvolgendo con modeste velature solo la fascia alpina. La situazione di stamane presso la spiaggia di Forte dei Marmi in Toscana:

EVOLUZIONE: domenica verrà richiamata aria umida su Liguria di Levante ed alta Toscana, che si tradurrà in una nuvolaglia sparsa, che finirà per coinvolgere anche la bassa Valpadana. Non sono comunque previste precipitazioni rilevanti. Altrove il tempo seguiterà a mantenersi soleggiato e anche relativamente mite nelle ore diurne.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì passaggio di una debole perturbazione al nord accompagnata da modeste piogge su Liguria centro orientale, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia GIulia, sporadiche nevicate sulle Alpi oltre i 1500m e qualche pioggia anche in Toscana. Qui la mappa del nostro modello relativa ai fenomeni previsti tra le 6 e le 18 di lunedì:

ARIA PIU' FREDDA: martedì il fronte si allontanerà rapidamente verso levante ma sarà seguito da aria progressivamente più fredda dai quadranti nord occidentali, che finirà per accentuare l'instabilità al centro e al sud nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20, quando saranno possibili acquazzoni sparsi e anche qualche nevicata oltre gli 800-900m lungo la dorsale appenninica. Le temperature subiranno una moderata flessione. Ecco l'afflusso freddo e l'instabilità che andrà generandosi giovedì secondo il nostro modello:



STRAPPO: da verificare il passaggio di una piccola goccia fredda tra nord e regioni centrali tirreniche nella giornata di venerdì 21 con annessi rovesci sparsi passeggeri, ma l'attendibilità è bassa.



MIGLIORAMENTO: nel fine settimana 22-23 sembra invece abbastanza probabile il ritorno dell'alta pressione e del tempo buono ovunque.

FINE MESE: possibile incursione dell'aria fredda verso sud, con traiettoria principale l'est europeo ma con possibile coinvolgimento anche delle nostre regioni adriatiche e meridionali. Seguite gli aggiornamenti!