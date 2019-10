METEO: verso un peggioramento preoccupante al nord-ovest

SITUAZIONE: una nuova vasta figura depressionaria si porterà sull'ovest del Continente, andando parzialmente ad abbracciare anche il nostro Paese, soprattutto le regioni di nord-ovest, che per giorni saranno sottoposte ad un flusso di aria umida, responsabile di precipitazioni a tratti copiose su alcuni settori.



MITEZZA in vista: su gran parte del centro e del sud il richiamo di correnti da sud ovest, poi da sud e infine da sud est non farà altro che determinare un rialzo termico, senza un vero peggioramento. Qui sotto i fenomeni attesi nella giornata di venerdì 18 ottobre secondo il modello europeo:

FINE SETTIMANA: nel week-end il flusso umido meridionale insisterà sul settentrione portando piogge nelle medesime zone e coinvolgendo anche la Toscana, più a sud tempo asciutto e molto mite per il periodo. Da notare il BRACCIO di FERRO tra la depressione presente sul Mediterraneo occidentale e l'alta pressione posizionata sui Balcani, una situazione che andrà inasprendosi la prossima settimana. Qui sotto i fenomeni previsti rispettivamente per sabato e per domenica sull'Italia dal modello europeo:

EVOLUZIONE: la prossima settimana inizialmente la depressione non riuscirà a guadagnare terreno verso est e l'Italia finirà temporaneamente nella sfera di influenza dell'anticiclone e la fenomenologia finirà per localizzarsi all'estremo nord-ovest. Lo Scirocco porterà temperature particolarmente miti su nord-est, centro e sud, come si può vedere in questa mappa a 1500m:

PREOCCUPANTE: ciò che accadrà da mercoledì 23 a venerdì 25 al momento risulta preoccupante perché la depressione sfonderà lentamente verso est portando piogge molto abbondanti al nord-ovest, abbondanti sulla Toscana, frequenti sulla Sardegna, in estensione al resto del Paese. Tutta da verificare poi l'evoluzione per il week-end 26-27 ottobre.



OGGI: al nord e sulla Toscana nubi sparse causa un flusso moderatamente umido da WSW, con maggiori schiarite sulle pianure del nord-est e il settore alpino e nubi più insistenti su Liguria di Levante ed alta Toscana, associate a locali piovaschi. Tempo buono sul resto del Paese, salvo residua instabilità all'estremo sud, associata a locali temporali sul Salento e sullo Jonio. Temperature in lieve calo al nord e sulla Toscana nei valori massimi.



