Meteo: verso un fine settimana variabile

SITUAZIONE: all'estremo sud si segnala ancora l'azione del fronte freddo che ha provocato un deciso calo delle temperature su tutta la Penisola. Rovesci residui e brevi temporali potrebbero ancora manifestarsi su Salento e nord Sicilia, come mostra la mappa qui sotto, ma limitatamente alla prima parte della giornata, dal pomeriggio subentrerà un miglioramento anche su queste zone. Per il resto bel tempo ma con clima decisamente fresco al mattino.

EVOLUZIONE: nel fine settimana aria umida ed instabile si insinuerà da nord-ovest sul medio e basso Tirreno, andando a determinare alcune deboli precipitazioni sparse, dapprima su bassa Toscana, Sardegna, poi sulla Campania, la Calabria e in genere tutte le zone interne del meridione. Lo vediamo da questa mappa:

Al nord tempo migliore. Domenica i fenomeni dovrebbero localizzarsi sulla Calabria e marginalmente sulla Sicilia, come mostra la mappa qui sotto:



GUASTO di LUNEDI: tra domenica sera e l'alba di lunedì una goccia fredda in quota valicherà le Alpi andando a generare un minimo depressionario al suolo a ridosso della Liguria che favorirà un po' di pioggia o dei rovesci sulla regione ma anche sulla bassa Valpadana; tutta la struttura depressionaria evolverà poi rapidamente verso il medio-basso Tirreno, portando il moderato maltempo al centro e al sud, dove insisterà sino a martedì 8 ottobre.

DA NOTARE: nei giorni successivi non si vede un altro vero peggioramento. Le perturbazioni atlantiche torneranno a scorrere a livello del centro Europa e l'alta pressione sarà sufficientemente in grado di evitare nuove incursioni instabili nel Mediterraneo, anche se non mancheranno addensamenti tra Liguria e Toscana. Cambiamenti appaiono più probabili da metà mese. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo al nord e al centro ma risveglio decisamente fresco, specie nelle zone interne, al sud nubi irregolari e segnatamente al mattino ancora possibili rovesci tra Salento, Calabria tirrenica, nord Sicilia e sullo Jonio in mare aperto. Tendenza a miglioramento. Venti da nord in attenuazione dal pomeriggio anche al centro e al sud.

