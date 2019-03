Meteo: verso un fine settimana primaverile, ma...

SICCITA': non si vede la fine del lungo periodo asciutto che sta coinvolgendo soprattutto il nostro settentrione. Anche stamane i modelli non riescono ad individuare, se non dall'inizio di aprile e con un margine di incertezza ancora troppo alto, una fase piovosa organizzata per la Penisola.



SITUAZIONE: una depressione coinvolge ancora parzialmente le nostre Isole Maggiori, favorendo condizioni di instabilità che potranno dar luogo a precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, come mostra la mappa qui sotto riferita alla distribuzione e alla sommatoria dei fenomeni sino all'alba di sabato 23 marzo:



EVOLUZIONE: nel fine settimana bel tempo primaverile sull'insieme del Paese con temperature in progressivo rialzo, soprattutto nei valori massimi, grazie ad un temporaneo rinforzo del campo di alta pressione.





PROSSIMA SETTIMANA: dalle prime ore di martedì 26 l'anticiclone traslerà verso nord, favorendo la discesa di una massa d'aria piuttosto fredda, che dovrebbe coinvolgere soprattutto le nostre regioni adriatiche e meridionali ed insistere almeno sino alle prime ore di giovedì 28 marzo, determinando su queste zone condizioni di instabilità e anche qualche rovescio nevoso lungo la dorsale appenninica.



La mappa qui sotto riassume con una scala di colori la probabilità che vengano raggiunte temperature inferiori a zero gradi a 1500m sul nostro Paese nella giornata di mercoledì 27 marzo: la colorazione rossa indica che la probabilità che ciò avvenga è elevata.





FINE MESE: gran caos modellistico stamane per l'evoluzione del tempo da fine mese in poi ma probabilmente ancora nessun vero peggioramento è atteso sino ai primi giorni di aprile. Seguite tutti i nostri aggiornamenti.



OGGI: su Sardegna meridionale e Sicilia meridionale nuvoloso con rovesci sparsi e qualche temporale, più probabile sul mare nel primo mattino, sulla terraferma nel pomeriggio, di nuovo sul mare tra la serata e la notte. Altrove bel tempo salvo nubi residue sulla Calabria. Temperature massime in aumento al nord e al centro.

