METEO: verso modesti PEGGIORAMENTI tra venerdì e il fine settimana

ANTICICLONE: sembra quasi che abbia capito che Roma è stata caput mundi e prova sempre a proteggerla. Neanche le isole Azzorre sono state mai tanto protette come il nostro Paese negli ultimi 40 anni, uno scudo spaziale inossidabile, sempre pronto a rinnovarsi e a cancellare i nostri inverni con un colpo di spugna.



SITUAZIONE: un cuneo anticiclonico protegge il nostro Paese ma da est rientra qualche refolo di aria fredda e secca al nord, mentre da ovest si va profilando l'avanza di un'ansa depressionaria che, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, favorirà il passaggio di un moderato impulso instabile, che coinvolgerà segnatamente nord-ovest, Emilia-Romagna e regioni centrali, determinando precipitazioni sparse.



Ecco la sequenza che testimonia il suo passaggio, con le precipitazioni attese sino alle 18 di venerdì e quelle sino alle 06 di sabato 25 gennaio secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: nel corso di sabato 25 la perturbazione tenderà a disgregarsi sul posto, sostituita domenica da un altro fronte, supportato da correnti da ovest, che andranno a determinare un peggioramento sulla Sardegna e in serata anche su gran parte del meridione, più scarsi o assenti i fenomeni altrove, pur in un contesto di generale variabilità, guarda le mappe con le precipitazioni attese tra le 06 e le 18 di domenica 26 gennaio e tra le 18 di domenica e le 06 di lunedì 27 gennaio:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: correnti occidentali relativamente miti trasporteranno sull'Europa occidentale alcuni corpi nuvolosi, sfiorando il nostro settentrione tra martedì 28 e mercoledì 29, ma provocando al massimo annuvolamenti irregolari e qualche pioggia sul Levante ligure. L'anticiclone però ha in serbo per i giorni successivi una spallata che riporterà stabilità tra giovedì 30 e il primo fine settimana di febbraio. Seguite comunque gli aggiornamenti perché l'attendibilità è solo media (55-60%).



OGGI: bel tempo ovunque, locali banchi di nebbia sulle pianure del nord nelle prime ore del mattino, cosi come nelle valli del centro. Parziali addensamenti sulla Sardegna. In giornata poche variazioni e clima relativamente mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

