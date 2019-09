Meteo: vera svolta tra domenica e lunedì, arriva il MALTEMPO

SITUAZIONE: oggi correnti orientali spingono ancora aria fresca ed in parte umida sulle nostre regioni; ne derivano residue condizioni di instabilità tra Sicilia e Calabria, come si può constatare dalla mappa qui sotto, che evidenzia la sommatoria dei fenomeni previsti per le prossime ore all'estremo sud:

Un po' di nuvolaglia favorita dall'orografia insisterà anche sul nord-ovest ma è destinata a dissolversi con il passare delle ore. L'aria rimarrà fresca o comunque gradevole per l'intera giornata.



EVOLUZIONE: il cambiamento di circolazione è però imminente. Già da sabato mattina i venti si disporranno da Scirocco ad annunciare l'arrivo di un sistema frontale. Cosa vuol dire? Il sistema frontale è formato da un fronte caldo, che porta in prevalenza nubi stratificate e piogge nel semestre freddo, mentre a settembre può anche essere caratterizzato da una certa instabilità atmosferica lungo la fascia costiera con annessi temporali. Questo fronte caldo giungerà sabato entro sera su Liguria, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Ecco le conseguenze a livello precipitativo:

DOMENICA: il fronte si rafforzerà ed investirà con maggiore incisività le regioni tirreniche dalla Liguria sino al nord Campania. E' lento il fronte caldo e verrà tallonato dal suo collega, il fronte freddo, in avvicinamento da ovest alle Alpi. Domenica i fenomeni più intensi si registreranno lungo le regioni tirreniche e risulteranno temporaleschi e abbondanti su Liguria, Lazio e Toscana, guarda:

LUNEDI: arriverà il fronte freddo con il suo carico di rovesci. La figura depressionaria che lo accompagnerà sarà presente a tutte le quote e dunque i fenomeni, pur di breve durata, potranno risultare intensi, muovendosi dal nord verso il centro e infine il sud nella giornata di martedì 24 settembre. Qui la carta barica prevista a 5500m dal modello americano per le ore 07 di lunedì 23 settembre, si nota il nocciolo freddo ciclonico sul nord-ovest:

OGGI: al nord-ovest nubi residue in attenuazione e passaggio a bel tempo, al nord-est soleggiato, Bora in esaurimento nel corso della giornata. Clima fresco al mattino, poi mite. Al centro nubi residue in Adriatico e su est Sardegna, in dissolvimento, grecale in graduale esaurimento, clima gradevole. Al sud nubi sparse ma fenomeni in prevalenza concentrati su Sicilia e Calabria meridionale, a carattere di rovescio. Venti di Grecale e Tramontana, in attenuazione e successiva rotazione a Scirocco. Temperature in calo.