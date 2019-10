METEO: ultimi rovesci all'estremo sud, mercoledì peggiora al nord

SITUAZIONE: i resti del vortice freddo in quota che ieri ha attraversato la Penisola si attestano oggi sullo Jonio, dispensando condizioni di instabilità sulla Sicilia orientale e la Calabria jonica, che andranno attenuandosi dal pomeriggio. Al nord si va invece avvicinando il fronte che mercoledì porterà un modesto peggioramento e questo determina un richiamo di aria umida su Liguria, parte della Lombardia e della fascia pedemontana e montana del Triveneto. Ecco intanto i fenomeni residui attesi in mattinata all'estremo sud:



EVOLUZIONE: mercoledì la perturbazione in transito al nord porterà annuvolamenti e qualche precipitazione, segnatamente su Liguria, alte pianure, fascia prealpina ed alpina, nevose oltre i 2000-2200m. Il flusso rapido da WSW inibirà fenomeni rilevanti su Piemonte occidentale, Ponente ligure e bassa pianura in genere. Anche sull'Emilia-Romagna attesi scarsi fenomeni. Ecco la distribuzione delle precipitazioni per il pomeriggio di mercoledì 9 secondo il nostro modello :

Ed ecco i fenomeni attesi nella serata di mercoledì 9 ottobre:

RITORNO DELL'ALTA PRESSIONE: giovedì ultimi annuvolamenti su centrali tirreniche ed estremo nord-est ma con tendenza a miglioramento, bel tempo sul resto d'Italia. Da venerdì a domenica alta pressione in rinforzo e tempo buono con temperature gradevoli. Nel corso di domenica flusso di correnti da sud ovest al nord con aria umida e qualche annuvolamento sparso, specie sul Levante ligure, ma ancora senza fenomeni di rilievo.



PROSSIMA SETTIMANA: non si vede ancora un ingresso marcato delle correnti perturbate atlantiche, ma solo disturbi, a tratti un po' più importanti, specie al nord e sul Tirreno, dove potrebbe verificarsi qualche precipitazione sparsa, ma da confermare. Anticiclone solo parzialmente indebolito. Seguite comunque tutti i nostri approfondimenti.



OGGI: al nord banchi nuvolosi sparsi, più insistenti su Levante Ligure, ma con prevalenza di schiarite e pomeriggio mite, verso sera nuovi annuvolamenti. Anche sulla Toscana un po' di nubi in arrivo dal mare, sul resto del centro bel tempo e clima pomeridiano gradevole. Al sud instabile su Sicilia e Calabria jonica con residui rovesci o temporali, specie al mattino e a ridosso della costa, altrove in prevalenza soleggiata, salvo residui annuvolamenti sul Salento. Temperature miti.



