METEO: uggioso al nord, temporali all'estremo sud

SITUAZIONE: una debole perturbazione sta attraversando il centro Europa, il nord Italia e l'alta Toscana, determinando annuvolamenti anche compatti ma piogge che rimarranno in gran parte limitate al settore alpino, alla fascia pedemontana del nord e al Levante ligure, come mostra la mappa qui sotto, riferita ai fenomeni previsti dal nostro modello per il pomeriggio odierno; si nota peraltro anche l'instabilità ancora presente sull'est della Sicilia, che coinvolge a tratti anche tutto il settore jonico della Calabria:

In serata la fenomenologia si localizzerà sull'alta Toscana tra Garfagnana, Lunigiana, Apuane e Versilia, cosi come sulle Alpi orientali, guarda la nostra mappa:

EVOLUZIONE: giovedì il fronte si allontanerà verso l'est europeo ma in mattinata insisterà ancora della nuvolaglia sull'alto e medio Tirreno. Nel contempo rimarrà ancora attiva l'instabilità all'estremo sud, che dispenserà qualche temporale tra Sicilia e Calabria, oltre che in mare aperto sullo Jonio, ecco la mappa dei fenomeni attesi per il pomeriggio di giovedì al sud:

ALTA PRESSIONE: la rimonta dell'alta pressione stabilizzerà ovunque la situazione tra venerdì e sabato, ma si nota già ad ovest dalla carta barica prevista per le prime ore di domenica 13 ottobre, l'inserimento di correnti sud occidentali sempre più umide ad erodere il cuneo anticiclonico sino a generare nuvolaglia su Liguria ed ovest Alpi:

PEGGIORAMENTO: lo sfondamento delle correnti perturbate atlantiche per il modello americano si concretizzerà nella giornata di martedì 15 con l'arrivo di piogge anche importanti sul nord-ovest, in successiva estensione al resto del nord e del centro. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare a tratti compatta con locali precipitazioni, più probabili ed insistenti lungo la fascia montana, pedemontana e sul Levante ligure, qualche rovescio anche sulla Lombardia prima di sera, tendenza a miglioramento in serata a partire da ovest, ma ancora piogge residue su Levante ligure ed est Alpi. Al centro nubi sulla Toscana con piogge e rovesci soprattutto tra il pomeriggio e la serata su Garfagnana, Lunigiana ed Apuane. Sul resto del centro solo nubi sparse e prevalenza di sole, al sud bel tempo su gran parte dei settori ma non su Sicilia orientale e Calabria jonica, dove insisteranno nubi e locali precipitazioni temporalesche. Temperature in calo al nord e sulla Toscana, stazionarie altrove.

