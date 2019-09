METEO: tutto tranquillo ma si prepara un passaggio perturbato per l'esordio di ottobre

SITUAZIONE: una zona di alta pressione garantisce al nostro Paese ancora 72 ore di tempo sostanzialmente buono, se si eccettua qualche infiltrazione di aria umida da ovest che favorirà parziali addensamenti su Liguria, Toscana e regioni di nord-est.

Ecco la situazione di stamane a Portovenere, nella zona delle Cinque Terre in Liguria:

DA NOTARE: aria fredda sta invadendo la regione scandinava ed entro la serata odierna raggiungerà anche Scozia ed Islanda, per poi dilagare su tutto il regno Unito nei primi giorni della prossima settimana e, pur in forma più attenuata, anche sul centro Europa. Questa massa fredda fa capo ad un vortice depressionario che dalla Finlandia proverà ad influenzare anche il tempo dell'Italia, in particolare da martedì sera a venerdì.



MAPPA: guardate la mappa del modello americano prevista per l'alba di mercoledì 2 ottobre, che evidenzia l'affondo della saccatura sul nostro Paese con conseguenze temporalesche e un calo abbastanza vistoso delle temperature:

URAGANO LORENZO: secondo l'emissione odierna del modello americano non coinvolgerà l'Europa limitandosi a sfiorare le Azzorre prima di essere riassorbito da una più vasta depressione atlantica.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: l'affondo perturbato dovrebbe esaurirsi entro venerdì 4 ottobre, lasciando spazio ad una parziale e temporanea rimonta dell'anticiclone, che verrà comunque disturbato dai tentativi delle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro Paese.



OGGI: un po' di nubi qua e là su Liguria, Toscana, regioni di nord-est con qualche piovasco non escluso, per il resto abbastanza soleggiato e temperature ancora elevate nelle ore pomeridiane con chiara sensazione di essere ancora in estate, specie al centro e al sud.

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------