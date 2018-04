Meteo: tutto sul PONTE del PRIMO MAGGIO!

Lunedì 30 aprile un fronte si porterà dalla Sardegna alle regioni centrali, per poi puntare sul nord-est e determinandovi piogge anche forti, a sfondo temporalesco, altrove il tempo risulterà variabile ma sostanzialmente asciutto. Mite.



Martedì 1° maggio la saccatura presente sull'ovest del Continente sfonderà sempre più ad est, favorendo condizioni di tempo instabile dapprima sulla Sardegna, entro sera sulle regioni centrali e sulla Campania, mentre al nord, specie su Alpi, Piemonte e Lombardia sarà attiva un po' di instabilità con locali rovesci, asciutto sul resto del sud con prevalenza di schiarite. Temperature miti.



Mercoledì 2 maggio: importante peggioramento in estensione dal centro verso il settentrione con precipitazioni anche intense ma instabilità presente anche al sud con focolai temporaleschi sparsi. Temperature in diminuzione.



Giovedì 3 maggio e venerdì 4 maggio: ancora tempo instabile sull'insieme del Paese con piogge sparse e temporali, alternati a momenti di pausa con schiarite di breve durata, più probabili al sud. Ulteriore lieve calo termico e clima fresco ma non freddo.



Sabato 5 maggio e domenica 6 maggio: persisteranno le condizioni di instabilità ma mentre sabato i fenomeni risulteranno più probabili al centro, al sud e sull'Emilia-Romagna, per domenica tenderanno maggiormente a localizzarsi sul settentrione. Temperature invariate.



BILANCIO: la situazione non favorisce certo viaggi di piacere senza mai incappare in qualche rovescio o temporale, ma lascia aperta comunque la possibilità di godersi almeno delle mezze giornate relativamente tranquille, sia pure con la spada di Damocle dell'acquazzone sempre sulla testa. Il caldo di questa fase di aprile sarà un ricordo, anche se non sarebbe corretto parlare di un ritorno del freddo, bensì piuttosto del fresco.



La giornata migliore? Nel complesso quella del Primo Maggio

Le giornate peggiori? Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio