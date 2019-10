METEO: temporali in trasferimento dal nord verso il centro

SITUAZIONE: un fronte freddo ha attraversato nella notte il settentrione, determinando alcuni temporali sparsi. L'orario notturno ha limitato la potenza della fenomenologia. Dietro ad esso affluisce comunque aria più fresca ma anche più secca. Nelle prossime ore il fronte riprenderà forza dirigendosi verso le regioni centrali.



EVOLUZIONE: giovedì l'instabilità si localizzerà su medio Adriatico, Lazio e meridione, complice una temporanea rotazione delle correnti da nord-est. Al nord e sulla Toscana il tempo risulterà buono, anche se sensibilmente più fresco. Venerdì sono attesi gli ultimi fenomeni all'estremo sud, mentre altrove il tempo risulterà nel complesso buono.



URAGANO LORENZO: si porterà dalle Azzorre verso le Isole Britanniche, coinvolgendo dapprima l'Irlanda e poi il resto del Regno Unito tra giovedì e venerdì. La sua trasformazione in depressione extra-tropicale ne ridimensionerà l'intensità. E' destinato a dissolversi rapidamente una volta raggiunto il centro Europa durante il fine settimana.



FINE SETTIMANA: sull'Italia correnti da ovest in parte umide determineranno annuvolamenti lungo le regioni tirreniche (tutte) con associate alcune possibili deboli precipitazioni. Nubi anche sulle Alpi centro orientali e la pedemontana del nord-est, tempo buono sul resto del Paese.



PEGGIORAMENTO: l'indebolimento generale della struttura anticiclonica potrebbe favorire l'ingresso di una nuova depressione tra domenica sera e i primi giorni della prossima settimana, in rapido trasferimento da nord verso sud con precipitazioni. Seguite gli aggiornamenti per verificare l'affidabilità di questa linea di tendenza.

OGGI: al nord ancora tempo instabile ovunque in mattinata con rovesci o temporali sparsi, in localizzazione su nord-est ed Emilia-Romagna dal pomeriggio. Al centro rovesci o temporali in Toscana, nubi sparse altrove con schiarite, poi peggiora con rovesci o temporali, specie su Lazio ed Umbria, in serata anche sulle Marche. Al sud ancora tempo buono ma con passaggi nuvolosi sul Tirreno. Temperature in calo a partire dal nord.

