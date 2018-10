METEO: Sicilia nel mirino del MALTEMPO, miglioramento altrove

SITUAZIONE: la perturbazione che ieri ha tentato di attraversare il Paese, producendo anche precipitazioni di una certa rilevanza sul nord-ovest e localmente catastrofiche in Sardegna, è andata morendo sul posto a causa di un notevole rialzo pressorio. I suoi resti sono presenti a ridosso del basso Tirreno e daranno del filo da torcere alla Sicilia.



SICILIA: l'isola verrà bersagliata dai temporali ad intermittenza, specie nel pomeriggio-sera di domenica, quando i settori orientali della regione potrebbero essere colpiti da precipitazioni anche violente.



EVOLUZIONE: nel fine settimana l'alta pressione tenderà nuovamente ad indebolirsi e l'instabilità all'estremo sud seguiterà dunque a manifestarsi. Più incerta invece la sorte di una perturbazione in arrivo da ovest perché questo anticiclone va a corrente alternata: si accende e si spegne e potrebbe impedire il passaggio del fronte sul nostro Paese.



MOMENTO CHIAVE della STAGIONE: la fase centrale di ottobre vede da sempre fronteggiarsi le grandi depressioni atlantiche e l'alta pressione delle Azzorre (e nell'ultimo trentennio anche africana) per il possesso del Mediterraneo. Sembra sempre che una delle due debba prevalere sull'altra, ma per l'alta pressione non è più estate e per le saccature atlantiche non è ancora tempo di ricevere importanti contributi di aria fredda che le porterebbero facilmente a vincere la sfida. Dunque è una "battaglia di nervi" anche per gli addetti ai lavori:-)



OGGI: sul basso Tirreno, Sicilia in primis, poi Calabria tirrenica ed isole minori, nuvolaglia irregolare con rischio di brevi rovesci o locali temporali, sul resto del sud nubi sparse con schiarite e basso rischio di pioggia; sul resto del Paese parziali addensamenti ma con tendenza a schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, salvo al nord-ovest, dove potrebbe persistere una certa nuvolosità tra Piemonte e Lombardia. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: bel tempo quasi ovunque, salvo sulla Sicilia e la Calabria, dove insisterà un po' di nuvolaglia, associata a locali rovesci o temporali, coinvolto anche il Mar Jonio. Da notare addensamenti in arrivo sul centro e sul sud peninsulare, stante un certo indebolimento pressorio, ma senza conseguenze. Temperature in lieve calo nei valori minimi, massime in lieve aumento.



