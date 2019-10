METEO: Sicilia e Calabria sotto pesante MALTEMPO, coinvolta anche la Sardegna

SITUAZIONE: il vortice depressionario, sopraggiunto ieri dalla Francia, si attesta in queste ore sul medio-basso Tirreno, andando a determinare sulle Isole Maggiori e la Calabria meridionale condizioni di maltempo, con temporali particolarmente forti su est Sicilia. Questa la mappa delle precipitazioni previste sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: sino a sabato sulle Isole Maggiori saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi, specie sul nord della Sardegna e sul settore orientale siculo, come mostra anche la mappa qui sotto, con le precipitazioni previste per sabato 26 ottobre:

Sul resto del Paese una temporanea rimonta dell'anticiclone andrà a determinare condizioni di tempo in prevalenza buono, eccezion fatta per qualche locale situazione nebbiosa sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro. Domenica l'instabilità andrà ulteriormente attenuandosi sulle isole, anche se rimarrà attiva in mare aperto.



PROSSIMA SETTIMANA: grande la confusione che regna tra i modelli circa la possibile evoluzione. Sicuramente prevarranno correnti più fresche ed instabili da nord, che potrebbero scavare anche delle depressioni al suolo sull'Italia tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, come propone il modello americano, ma altri modelli ritengono più modesta l'azione delle correnti instabili, limitandosi a segnalare la possibilità di qualche temporale passeggero in Adriatico e poi al sud.



La visione più pessimista la offre per mercoledì 30 ottobre il modello americano, qui la carta del maltempo previsto per il pomeriggio-sera di quella giornata:

Ulteriormente difficile a questo punto diventa delineare il potenziale e più vistoso guasto previsto durante il primo fine settimana di novembre. Seguite dunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: al nord schiarite sempre più ampie e passaggio a bel tempo con clima diurno mite. Al centro nuvolosità irregolare con schiarite anche ampie sulle zone peninsulari ed addensamenti a tratti compatti in Sardegna, associati a rovesci, specie nel nord dell'isola, clima comunque mite. Al sud nubi sparse su Campania, Molise, Puglia, Lucania con pochi fenomeni, instabile o perturbato su Calabria e Sicilia con piogge e temporali localmente intensi e a carattere di nubifragio, specie su est Sicilia e temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------