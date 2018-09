METEO. Prove generali d'autunno: arriva aria SENSIBILMENTE più FRESCA!

PRIMO SEGNALE D'AUTUNNO: ci siamo, pur disturbata dall'alta pressione, è in arrivo aria sensibilmente più fresca sul nostro Paese. Irromperà sottoforma di venti di Bora e di Grecale e porterà al veloce passaggio di un impulso temporalesco tra Romagna, diverse zone del centro, specie del versante adriatico, poi sulla Sardegna, il meridione e la Sicilia. L'instabilità si localizzerà proprio sulle Isole Maggiori nella giornata di martedì, mentre altrove i venti freschi orientali continueranno a far calare le temperature.



EVOLUZIONE: l'alta pressione mercoledì interromperà l'afflusso di aria molto fresca sul nostro Paese, ma non potrà impedire ad una goccia fredda in quota di isolarsi sullo Jonio e di dar vita a temporali che potrebbero anche sfiorare le nostre estreme regioni meridionali. Altrove invece le temperature saliranno di qualche grado e il tempo risulterà nel complesso buono.



FINE SETTIMANA: non è esclusa una nuova parziale flessione del campo barico. Questo consentirebbe alla goccia fredda di guadagnare terreno verso ovest e in parte anche verso nord, portando instabilità sul meridione. Nel contempo frange nuvolose irregolari si farebbero strada anche sul resto del Paese, ma senza provocare fenomeni di rilievo.



LUNGO TERMINE: l'alta pressione ingombrante potrebbe ancora impedire il passaggio deciso delle perturbazioni atlantiche ma NON l'affermarsi dell'autunno. Infatti saremo sempre esposti a flussi settentrionali o nord orientali freschi ed instabili.



OGGI: al nord addensamenti su estremo nord-est e Romagna con brevi rovesci o temporali, seguiti da un rinforzo dei venti di Bora che recheranno una flessione generale delle temperature a partire dal tardo pomeriggio. Al centro dapprima bel tempo poi arrivo di temporali lungo il medio Adriatico e le zone interne ed appenniniche, in serata in sfondamento verso le zone tirreniche e soprattutto la Sardegna. Temperature in calo dal tardo pomeriggio. Al sud giornata di bel tempo ma verso sera arrivo repentino di annuvolamenti e brevi temporali, specie all'interno. Temperature in calo dalla serata. Significativo rinforzo delle correnti orientali o nord orientali ovunque nei bassi strati, in alta quota venti da NW.



DOMANI: temporali a ridosso delle Isole Maggiori, altrove tempo discreto o buono ma con venti freschi di Bora e Grecale, ulteriore calo termico.

