METEO: perturbazioni irregolari attraversano la Penisola: PIOGGE solo su alcune regioni

SITUAZIONE: una nuova perturbazione va ad impegnare i cieli italiani risultando attiva soprattutto lungo le regioni tirreniche, dallo Spezzino alla Campania, ma coinvolgendo anche il resto del centro e del sud entro questa sera e sino a giovedi. Marginali gli effetti sul settentrione, semmai qualche fenomeno è atteso sul nord-est, segnatamente l'Emilia-Romagna.

Le piogge previste nella giornata ODIERNA:





EVOLUZIONE: giovedi un fronte caldo si appoggerà sulle Alpi, favorendo precipitazioni anche abbondanti sui versanti esteri, ma localmente moderate anche sul versante italiano valdostano e della Val Formazza, più deboli sui restanti settori alpini.

Le piogge previste nella giornata di giovedi 14 marzo





FINE SETTIMANA: venerdi saremo ancora alle prese con piogge residue al sud e con nevicate sui settori alpini di confine, sia pure a quote progressivamente più alte. Nel fine settimana il tempo migliorerà ovunque e le temperature risulteranno gradevoli, di chiaro stampo primaverile.

Le TEMPERATURE massime previste per venerdi 15 marzo





PROSSIMA SETTIMANA: il nodo previsionale è quello di lunedi 18, dove si ritiene possa intervenire una perturbazione carica di pioggia per il nord. Sostanzialmente i fenomeni sono stati confermati ma appaiono decisamente modesti rispetto alle aspettative, entro martedi 19 potrebbero coinvolgere anche le regioni centrali. Poi i modelli si dividono, a conferma di una situazione particolarmente ingarbugliata. Resta comunque ancora piuttosto attendibile l'idea di una nuova rimonta anticiclonica in grado di affermare condizioni di tempo asciutto e soleggiato ovunque, in un contesto mite. Seguiranno approfondimenti su MeteoLive.it



OGGI: al nord-ovest nuvolosità irregolare con schiarite ma anche addensamenti sullo Spezzino associati a piogge, sul nord-est nuvoloso con precipitazioni possibili sull'Emilia-Romagna e sporadiche nevicate sulle Alpi oltre i 1000m. Al centro molte nubi e precipitazioni sparse, più probabili su alta Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria e poi zone interne appenniniche e Marche. Neve sulle cime appenniniche. Al sud peggiora sulla Campania con piogge e rovesci dal pomeriggio, nubi in arrivo anche sul resto del sud ma senza conseguenze. Temperature in calo nei valori massimi nelle aree interessate da precipitazioni.



DOMANI: maltempo moderato al sud e sul medio Adriatico, piogge residue in Sardegna, migliora sul resto del centro, al nord cielo velato, ma nelle Alpi più coperto e sulle vallate più settentrionali precipitazioni nevose dapprima sino nei fondovalle, poi oltre i 1200m, fenomeni più insistenti su alta Valle d'Aosta, alta Val Formazza e poi alta Valtellina e zona del Gottardo in Canton Ticino. Temperature in aumento.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it