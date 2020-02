METEO: passaggio instabile tra giovedì e venerdì, week-end tranquillo ma l'inverno...

SITUAZIONE: l'Italia è ancora interessata da un flusso di correnti da WNW, oggi secche e miti, tra giovedì e venerdì temporaneamente più umide e fresche, giacché associate al passaggio di un impulso instabile, che determinerà rovesci su Liguria, alta Toscana, regioni di nord-est, poi resto del centro e infine nel corso di venerdì anche al sud. Qui la sequenza precipitativa con i fenomeni attesi tra le 18 di giovedì e l'alba di venerdì e nelle successive 12 ore:

NEVE: sulle Alpi centro orientali sono attesi rovesci di neve oltre gli 800-1000m nella notte su venerdì, ma nelle ore successive è atteso un rapido miglioramento. Fiocchi solo oltre i 1200-1300m in Appennino.



FINE SETTIMANA: il week-end trascorrerà con tempo buono su tutti i settori grazie alla rimonta dell'alta pressione. Già nel corso di domenica però sarà attivo un flusso di correnti occidentali relativamente umido lungo il bordo settentrionale dell'alta pressione. Cosi al nord si riattiveranno alcuni annuvolamenti e sulla Liguria di levante potrebbe anche tornare la pioggia. Ecco la carta barica prevista per la serata di domenica 16 dal modello americano:

PROSSIMA SETTIMANA: dopo un modesto passaggio instabile previsto al nord e marginalmente anche al centro tra lunedì e martedì, associato a locali piogge, l'implosione dell'alta pressione potrebbe gradualmente favorire l'ingresso di aria progressivamente più fredda, in grado di accentuare l'instabilità su diverse aree del Paese, come testimonia la linea di tendenza pressoria espressa dal modello americano per giovedì 20 febbraio, dove si nota un abbozzo di minimo pressorio al suolo sull'Italia, in risposta all'azione dell'aria fredda:

ULTERIORI SVILUPPI: il serpeggiamento delle correnti in quota potrebbe portare ad inserimenti perturbati anche più incisivi nel corso dell'ultima decade del mese, come già segnalato in precedenti articoli. Seguite pertanto tutti i nostri aggiornamenti!



OGGI: qualche banco nuvoloso tra Liguria e regioni tirreniche ma senza conseguenze, bel tempo altrove, salvo nubi e sporadiche nevicate sui settori alpini di confine. Temperature ancora miti. Un po' di vento da WNW.

