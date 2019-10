Meteo: OTTOBRATA per tutti sino a domenica, poi MALTEMPO in arrivo

SITUAZIONE: è l'ora dell'ottobrata. Durerà poco e sarà seguita da un sensibile peggioramento del tempo, il primo di vero stampo autunnale, accompagnato dal passaggio di una vigorosa perturbazione.



OTTOBRATA: sino a domenica, eccezion fatta per la nuvolaglia prevista a tratti sul Tirreno, segnatamente sulla Liguria, prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature massime in rialzo, in particolare al centro e al sud, dove potranno toccarsi punte locali anche di 27-28°C. Durante la notte farà comunque fresco o anche quasi freddo al nord e nelle zone interne del centro.



EVOLUZIONE: lunedì il richiamo di correnti di Ostro porterà una diffusa nuvolosità associata a precipitazioni su Liguria e Toscana, davanti al fronte che penetrerà nella notte su martedì e che determinerà forti precipitazioni su nord-ovest e regioni centrali tirreniche, guarda qui sotto la sequenza precipitativa.



Nella prima mappa troviamo i fenomeni attesi tra le 00 e le 06 di martedì 15 ottobre:

Ecco invece quelli previsti tra le 06 e le 12 di martedì 15 ottobre sempre secondo il nostro modello:

Ed infine quelli attesi nel pomeriggio-sera di martedì 15 ottobre, con la fenomenologia che trasla verso l'Adriatico e raggiunge la Campania:

FASE VARIABILE: mercoledì 16 potranno ancora verificarsi piogge residue al mattino sul nord-est e sul basso Tirreno, da giovedì 17 a sabato 19 il tempo risulterà nel complesso variabile per la prevalenza di correnti occidentali, a tratti umide, che porteranno ancora nuvolosità sul Tirreno, la Liguria e parte del settentrione in genere.

NUOVO PEGGIORAMENTO: è stimato in domenica 20 ottobre con l'arrivo di un'altra attiva perturbazione atlantica. Insomma ottobre potrebbe prendere una piega piovosa da tipico mese autunnale. Seguite però gli aggiornamenti!



OGGI: bel tempo su tutti i settori, salvo residui addensamenti al sud e qualche banco di nebbia sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro nelle prime ore del mattino. Temperature in aumento nei valori massimi, specie al centro e al sud.

